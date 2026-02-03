「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。

台股今年至今頻頻上演強勢創高，而市場也普遍認為，台股高點還未到頭。凱基投信表示，無論是晶圓代工大廠大幅上修資本支出，或是美國四大超大規模數據中心（Hyper Scalers）持續擴大投入，都讓AI泡沫化的疑慮不攻自破，台股有望受惠AI，迎來另一個榮耀二十年。

凱基投信指出，自2010年起，世界就進入了以物聯網、大數據、雲端及5G為核心技術的第四次工業革命，而2022年生成式AI大爆發不僅顛覆了眾人對AI的想像，更迎來了無限商機，台廠憑藉先進製程技術，從代工王國晉升為AI之島，今年將是AI應用及生產力爆發的關鍵節點。凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）研究團隊認為，AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，台股後市仍有無限可能，根據市場預估，今年台股EPS（每股盈餘）預計達1620元，明年則上看1800元，長線多方優勢明顯。

009816亦首創台股ETF不配息再投入機制，讓投資人以時間複利的投資方式完整參與台股多頭格局，募集規模約90億元。

目前009816年10大成分股分別為：台積電(2330)41.85%、日月光投控(3711)4.47%、鴻海(2317)3.57%、聯發科(2454)3.5%、台達電(2308)3.38%、聯電(2303)3.31%、台光電(2383)2.66%、國巨*(2327)2.29%、奇鋐(3017)2.25%、緯穎(6669)1.96%。

