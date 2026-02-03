台彩發行15款春節刮刮樂　百萬以上獎項達1479個創新高、吉祥物首度亮相

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣彩券,台彩,刮刮樂,春節刮刮樂,哈啾咪,台彩吉祥物,公益彩券,刮刮樂頭獎,百萬得主

▲台灣彩券公司在農曆年前壓軸上市刮刮樂新品，同時重磅推出首度亮相的吉祥物團體「哈啾咪」，（左2起）台灣彩券公司董事長黃志宜、中國信託商業銀行執行副總經理高人傑、台灣彩券公司總經理謝志宏聯袂出席記者會，為台彩20年來首度打造的專屬吉祥物壯大聲勢。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

春節前刮刮樂買氣升溫，高額獎項陸續傳出好消息，台灣彩券總經理謝志宏表示，目前已刮出多筆百萬元以上大獎，全台至少誕生52位百萬得主，此外，新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」首個頭獎已在基隆出現，由一名遊走型經銷商售出；每張售價1000元的「1200萬大吉利」也已刮出一個頭獎，得主由高雄三名移工共同刮出。台彩今（3）日再壓軸推出多款刮刮樂新品，並同步公布春節前發行規模創下新高，首度亮相的專屬吉祥物團體「哈啾咪」也正式與民眾見面，為春節彩券市場增添新話題。

台灣彩券今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，除了先前推出最強檔的「2,000萬超級紅包」、總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，以及「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」等之外，此次再上市5款新品，包括每張售價500元的聯名款刮刮樂「哈啾咪」；售價200元的益智延長型遊戲「獎金樂翻倍」，有機會刮出1、2、3、5、10倍，最高20倍的獎金，頭獎200萬元共有8個，總中獎率31%；售價200元的「好運連發」1,000元（含）以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有7個，總中獎率36%；售價100元的「推金幣」頭獎50萬元共有8個，總中獎率30%；售價100元的「財神報到」頭獎60萬元共有8個，總中獎率32%。

台灣彩券董事長黃志宜表示，今年春節前刮刮樂發行規模創三大新高，無論獎項數量或總獎金皆較去年增加，其中，千萬元以上頭獎共有18個，百萬元（含）以上獎項多達1,479個，總獎金規模約399億元；與去年相比，百萬元(含)以上獎項較去年增加20個、千萬元等級獎項多出2個，整體總獎金也提升約13億元。

▲台灣彩券今年春節前共發行15款刮刮樂，多達1,479個百萬元（含）以上的獎項個數，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。

▲台灣彩券今年春節前共發行15款刮刮樂，多達1,479個百萬元（含）以上的獎項個數，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。

除了獎項規模，今年另一個焦點是台彩20年來首度推出專屬吉祥物團體「哈啾咪」，分別是以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成。「瑞力酷」象徵喜事到來與好運降臨，個性開朗酷跩，佩戴黑色墨鏡具有可以隨時偵測好事的力量，隨身背著象徵喜氣的紅色彩球背包到處報喜，所到之處都充滿正能量；「灣得福」外型仿石虎的貓型，擁有異常穩定的氣場，標配一雙厭世眼，低調溫和的性格蘊含療癒人心的力量，默默為人們帶來安心與好運。

為了慶祝吉祥物的誕生，台灣彩券特別推出專為吉祥物量身打造的聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，票面中「瑞力酷」彈奏電吉他，「灣得福」從堆滿金幣的寶箱中一躍而出，搭配霓虹彩球、鑽石與鈔票等元素，整體視覺走年輕動感風格，獎項方面，頭獎500萬元共有4個，5,000元（含）以上獎項超過10萬個，總中獎率達42.02%。黃志宜指出，台彩希望民眾在參與公益彩券的同時，也能感受到歡樂與陪伴感，吉祥物就像朋友或家人一樣，把「好事正在發生」的正向能量帶到台灣各個角落。

台灣彩券,台彩,刮刮樂,春節刮刮樂,哈啾咪,台彩吉祥物,公益彩券,刮刮樂頭獎,百萬得主（圖／記者洪菱鞠攝）

台灣彩券,台彩,刮刮樂,春節刮刮樂,哈啾咪,台彩吉祥物,公益彩券,刮刮樂頭獎,百萬得主（圖／記者洪菱鞠攝）

▲台灣彩券吉祥物團體「哈啾咪」，分別由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成。同時也為吉祥物量身打造聯名款刮刮樂「哈啾咪」。

中信銀行執行副總高人傑表示：「中國信託商業銀行委託台灣彩券發行公益彩券，今年已經是第20年了。20年來，我們不只發行彩券，更希望好事可以在台灣這片土地上擴散，每張公益彩券都是社會大眾善良的累積，更是對台灣社會美好未來的期盼。發行彩券外，中信銀行也持續督促台灣彩券進行多樣貌發展、貼近民眾生活，讓民眾看見公益彩券與時俱進的多樣性，這次台彩吉祥物的誕生就是布局市場年輕化重要的一步，既可豐富台彩品牌生態結構，又可於線上線下輔助銷售，連結品牌精神，有助於吸引及發展年輕族群，讓年輕消費者也能體會到公益彩券不同的新樣貌。」

至於過年期間怎麼買彩券，台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏也分享各自的過年玩法。黃志宜笑說，過年家人圍爐時，通常會準備一本2,000元的刮刮樂讓大家一起同樂；另外針對來拜年的親朋好友，則會搭配500元與100元面額的刮刮樂，湊成600元組合送禮討個喜氣，今年馬年，則會挑選設計應景的款式，並嘗試新推出的吉祥物聯名刮刮樂，電腦型彩券則以小額參與為主，例如大樂透與今彩539各2注，讓過年多一分期待與參與感。謝志宏則提到，自己過去曾有中獎經驗，除了鎖定大樂透「8連碰」包牌，今年今彩539加碼，機會難得，也會搭配一起買來提高中獎機率。

