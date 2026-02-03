ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

去年中國造船業三大指標連續16年世界第一　新接訂單減5個百分點

▲上海外高橋造船廠造船盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

▲上海外高橋造船廠同時建造多艘船舶盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

記者張佩芬／綜合報導

大陸中央電視台本月1日報導指出，根據工業和資訊化部2月1日發佈最新數據，2025年中國造船業三大指標繼續領先全球，連續16年保持世界第一，造船完工量5369萬載重噸，年增11.4%，佔全球56.1%；新接訂單量10782萬載重噸，佔全球69%；截至12月底，手持訂單量27442萬載重噸，年增31.5%，佔全球66.8%，手持訂單再創歷史新高。

不過去年因美國抵制大陸建造船舶，去年前7個月中國造船廠接到的訂單銳減，市佔率從2023年的74%降到約33%，顯示船東還是很顧忌川普對大陸建造船舶的抵制行動，之後各國船東選擇將美國線船隻避開在大陸建造，非美國線船隻回到大陸建造，讓訂單顯回籠，手持訂單佔比高於2024年的63.1%，。目前美國對大陸造船舶的抵制，在去年10月底中美達成貿易休兵一年協議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央視報導中，中國船舶工業行業協會副會長李彥慶表示，2025年中國船舶工業取得了亮眼的成績，三大指標全面超預期。未來市場還是相對溫和發展的預期，所以中國船舶工業很重要的是繼續抓住市場機遇，快接單、保交付。

不僅三大造船指標繼續全球領跑，2025年，大陸骨幹船企國際競爭力不斷增強，分別有6家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一，多型世界級綠色智慧船舶交付，高端轉型取得重要突破，行業高質量發展取得了明顯成績。

李彥慶表示，中國船舶工業現在手持3~4年的訂單，生產任務非常飽滿。中國船舶工業會繼續沿著高質量發展的道路，深刻地融入全球產業分工，共同塑造綠色智慧發展的新產業格局。

在三大指標領跑全球、高端轉型取得突破的同時，中國造船業也在加速智能化變革。人工智慧等新技術正深度融入船舶建造的各個環節，推動這一傳統產業向高品質、高效率持續邁進。

在上海中船集團外高橋造船的2號船塢內，國產第二艘大型郵輪「愛達·花城號」工程總進度超91%，與首艘國產大型郵輪相比，建造週期縮短了近8個月。

這8個月如何省出來的？在距離船塢不遠的一座倉庫里，可以看到一批郵輪的內裝物資剛剛到貨。 自動搬運車和機器人就來上崗，將物資堆放入庫，全程不到4分鐘。

外高橋造船總監袁軼表示，現在出入庫的調度演算法都由AI完成。物資如果兩三天就需要用到的，就會放在靠近產線的地方。如果物資到早了或者還有餘量，它就會往深裡面放，把更好的位置空出來，給更急需的物資使用，這樣以後倉儲空間的利用率提高了200%，出入庫的效率提升了50%。

袁軼告訴記者，這一套絲滑流程的背後，靠的是一個“AI大腦”全程指揮調度。 在薄板生產車間里，鐳射切割、等離子切割等工位忙碌不停。 與過去由老師傅憑經驗安排生產相比，AI自主排定的生產計劃讓車間產能提升了25%。

外高橋造船製造部部長李祖發表示，以前以人工排產為主，但是運用了AI技術之後就不同，能夠細化到每一天、每一個工位的生產計劃。 一旦出現突發情況，AI也可以及時響應，進行動態調整。

專家指出，作為傳統重工業的代表，AI與實際場景深度融合解決了船舶製造工序複雜、物資繁雜等難題，帶來的是全流程變革。未來，不只國產大型郵輪，各型船舶從設計、採購到生產、物流等各個環節都將由AI打通，每一個員工都可以和“數字員工”並肩作戰，讓中國造船不僅“造得多”，更能“造得精”。

關鍵字： 中國造船業三大指標16年世界第一新接訂單減5個百分點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

推薦閱讀

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。

2026-02-03 15:52
「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。

2026-02-03 14:34
股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

2026-02-03 13:36
記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

市場傳出中國記憶體大廠長江存儲、長鑫為了穩定量價，各自出現提前蓋好工廠、DDR 4報價低於市價3成的消息，不過長期觀察記憶體產業發展、擁有台積電技術背景、18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞今（3）日向《ETtoday》說：「沒有那麼嚴重。」

2026-02-03 15:01
首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。

2026-02-03 13:17
保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

2026-02-03 11:59
遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

2026-02-03 11:52
低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

SpaceX近期也向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，計劃發射最多達百萬顆太陽能供電衛星，以形成高頻寬、光學連結的太空AI運算平台，PCB板相關燿華（2367）表現最為強勢，鎖住54.1元漲停價位，全新（2455）、兆赫（2485）、耀登（3138）、啟碁（6285）等四檔一度刷漲停。

2026-02-03 11:49
記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

受到中國記憶體大廠提前開出記憶體新產能、產品報價低於市價3成等消息影響，投資人擔心需求轉變，記憶體股今（3）日原策動反彈，不料開盤2小時後急殺下挫，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）與晶豪科（3006）盤中皆觸及跌停價，台股也從早盤大漲逾669點急速收斂至漲約306點。

2026-02-03 11:18
世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

晶圓代工廠世界先進（5347）公告董事會通過2024年第四季及全年財報，去年第四季稅後每股盈餘（EPS）為0.95元，全年EPS達4.3元。董事會同時決議，每股配發現金股利4.5元，連續第五年維持相同配息水準，展現穩健的股東回饋政策。

2026-02-03 11:02

讀者迴響

熱門新聞

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

記憶體4檔急殺跌停　中國大廠爆2大利空嚇壞台股

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

即／威力彩連28槓　下期飆9.7億

記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

170萬股民注意！00878季配0.42元　2／26除息

中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

看好傳產股「一年前All in資產」虧損慘況曝

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

台積電漲45元至1810　台股飆669點至32293

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366