去年中國造船業三大指標連續16年世界第一　新接訂單減5個百分點

▲上海外高橋造船廠同時建造多艘船舶盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

記者張佩芬／綜合報導

大陸中央電視台本月1日報導指出，根據工業和資訊化部2月1日發佈最新數據，2025年中國造船業三大指標繼續領先全球，連續16年保持世界第一，造船完工量5369萬載重噸，年增11.4%，佔全球56.1%；新接訂單量10782萬載重噸，佔全球69%；截至12月底，手持訂單量27442萬載重噸，年增31.5%，佔全球66.8%，手持訂單再創歷史新高。

不過去年因美國抵制大陸建造船舶，去年前7個月中國造船廠接到的訂單銳減，市佔率從2023年的74%降到約33%，顯示船東還是很顧忌川普對大陸建造船舶的抵制行動，之後各國船東選擇將美國線船隻避開在大陸建造，非美國線船隻回到大陸建造，讓訂單顯回籠，手持訂單佔比高於2024年的63.1%，。目前美國對大陸造船舶的抵制，在去年10月底中美達成貿易休兵一年協議。

央視報導中，中國船舶工業行業協會副會長李彥慶表示，2025年中國船舶工業取得了亮眼的成績，三大指標全面超預期。未來市場還是相對溫和發展的預期，所以中國船舶工業很重要的是繼續抓住市場機遇，快接單、保交付。

不僅三大造船指標繼續全球領跑，2025年，大陸骨幹船企國際競爭力不斷增強，分別有6家企業位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。18種主要船型中有16種船型新接訂單量位居世界第一，多型世界級綠色智慧船舶交付，高端轉型取得重要突破，行業高質量發展取得了明顯成績。

李彥慶表示，中國船舶工業現在手持3~4年的訂單，生產任務非常飽滿。中國船舶工業會繼續沿著高質量發展的道路，深刻地融入全球產業分工，共同塑造綠色智慧發展的新產業格局。

在三大指標領跑全球、高端轉型取得突破的同時，中國造船業也在加速智能化變革。人工智慧等新技術正深度融入船舶建造的各個環節，推動這一傳統產業向高品質、高效率持續邁進。

在上海中船集團外高橋造船的2號船塢內，國產第二艘大型郵輪「愛達·花城號」工程總進度超91%，與首艘國產大型郵輪相比，建造週期縮短了近8個月。

這8個月如何省出來的？在距離船塢不遠的一座倉庫里，可以看到一批郵輪的內裝物資剛剛到貨。 自動搬運車和機器人就來上崗，將物資堆放入庫，全程不到4分鐘。

外高橋造船總監袁軼表示，現在出入庫的調度演算法都由AI完成。物資如果兩三天就需要用到的，就會放在靠近產線的地方。如果物資到早了或者還有餘量，它就會往深裡面放，把更好的位置空出來，給更急需的物資使用，這樣以後倉儲空間的利用率提高了200%，出入庫的效率提升了50%。

袁軼告訴記者，這一套絲滑流程的背後，靠的是一個“AI大腦”全程指揮調度。 在薄板生產車間里，鐳射切割、等離子切割等工位忙碌不停。 與過去由老師傅憑經驗安排生產相比，AI自主排定的生產計劃讓車間產能提升了25%。

外高橋造船製造部部長李祖發表示，以前以人工排產為主，但是運用了AI技術之後就不同，能夠細化到每一天、每一個工位的生產計劃。 一旦出現突發情況，AI也可以及時響應，進行動態調整。

專家指出，作為傳統重工業的代表，AI與實際場景深度融合解決了船舶製造工序複雜、物資繁雜等難題，帶來的是全流程變革。未來，不只國產大型郵輪，各型船舶從設計、採購到生產、物流等各個環節都將由AI打通，每一個員工都可以和“數字員工”並肩作戰，讓中國造船不僅“造得多”，更能“造得精”。