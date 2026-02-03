迎新春逛台北國際書展　宅配通提供寄件優惠再送百元好禮

▲逛台北國際書展，宅配通提供寄件享優惠再送百元好禮。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世貿一館盛大登場，為期6天出版社與愛書人的閱讀嘉年華會，台灣宅配通(2642)邀請大家一起走進「閱讀泰精彩」的多彩世界，體驗泰國主題國各式當代文學、人氣影視與豐富文化，感受泰國魅力。台灣宅配通在展場提供便利的宅配到府服務，讓民眾輕鬆逛書展閱讀無負擔。

書展18歲以下憑證免費入場，另外持當日台鐵、高鐵桃園(含)以南及宜花東車票者也能免費入場參觀。18歲以下學生只要現場領取闖關地圖體驗八大主題館，完成3個闖關任務，即可到基隆路大會服務台，兌換限量每人一份書展限定紙膠帶或可樂果黃金起司、卡迪那德州薯條茄汁口味、王子麵醬燒雞汁或羅勒香椿等好禮(隨機贈送)。

台灣宅配通於書展活動期間，在台北世貿一館C區9-10號門前面設置宅配服務處，提供書香宅配優惠價每件120元(原價245元)，並附贈s95規格紙箱乙只。書香宅配最划算，寄件加碼送百元好禮「可樂果黃金起司或卡迪那德州薯條茄汁口味、王子杯麵-濃濃牛肉或鮮鮮海味、國光客運50元折價券、美樂食餐飲集團抵用券50元2張」，讓民眾輕鬆逛書展，宅配輕鬆寄到家！

即日起~3/31憑寄件宅配單號登錄活動網站，即有機會抽DELSEY 29吋行李箱、米家IH電子鍋、米家電磁爐、美樂食餐飲集團300元商品抵用券、可樂果Mini香脆麵+卡迪那小德薯湖鹽海苔雙享組等精美好禮，鼓勵逛展讀者多利用書展宅配便捷服務。