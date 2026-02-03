記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

▲南亞科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。

南亞科今日股價早盤開高，交易一小時後翻黑，一度殺至跌停，終場下跌16.5元或5.61%、277.5元作收。

南亞科總經理李培瑛日前魚法說會中針對整體市況指出，AI 與一般伺服器持續驅動2026年DRAM需求，不過由於產能受限，多種DRAM產品 (如: DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3)預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

在供給方面，李培瑛預估2026年及2027年上半年的新增產能有限，供應商持續優化產品組合，以滿足關鍵客戶需求。

在需求方面，李培瑛則預期在伺服器部分，對HBM與傳統RDIMM的需求增加顯著，PC 和手機部分，DRAM搭載量持續提升，在消費型電子終端產品部分，他則認為，多樣化的消費電子應用對DRAM維持穩健需求。

南亞科董事會原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。