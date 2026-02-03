AI帶動記憶體行情　一表看今年以來海外主動式ETF漲幅前5名

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美印關稅達成協議、1月ISM製造業指數優於預期等利好消息，再加上AI算力需求持續增溫，記憶體及光通訊族群強勢走強，根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新（00988A）累積今年來大漲18.95%穩居冠軍寶座，其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟(00990A)13.12%、主動台新龍頭成長(00986A)5.29%。

00988A陳意婷經理人指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的週期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

攤開00988A的持股配置，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk(SNDK)，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達、Google(Alphabet)，以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有配置。

主動元大AI新經濟(00990A)研究團隊表示，今年 AI 市場焦點重回硬體層面，投資熱點已由少數科技巨頭，擴散至具題材性的基礎設施及特定應用領域，在題材輪動與標的分散趨勢下，主動式ETF憑藉選股靈活性，更有機會捕捉強勢個股並展現超額報酬。

以記憶體類股為例，00990A目前分別持有SANDISK、MICRON為第二、第四大成分股，這兩檔股票並非Magnificent 7或FANG成分股。今年以來至2月2日，兩檔漲幅分別高達53.38%、180.24%。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

