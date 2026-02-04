搶電大作戰！電力=鈔能力　吞電巨獸現身重電供不應求

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

搞電大作戰！電力=鈔能力　吞電巨獸現身重電供不應求

圖／財訊快報 提供

資料中心建置的瓶頸不是算力，而是電力；即使國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口，而重電業因出口加持，是AI新基建的支柱。

文／戴海茜

核三廠退場、燃氣機組未全面啟動、AI與半導體等用電需求殷切，即使是財力雄厚的科技公司，如果沒有可靠的電力供應，也難以擴張AI業務，使得電網的穩定與韌性成為市場焦點，加上川普「美國製造」推升需求、星際之門機電商機高達600億美元，電力市場供不應求，美國變壓器漲價循環上看至2028年，都推升這波產業的變革。

根據國際能源署（IEA）發布《2025世界能源投資》報告，2025年全球能源投資總額達3.3兆美元，較2024年微增，其中2.2兆投入綠能與低碳技術，而電網基礎建設只拿到4000億美元預算；IEA認為，這樣的落差，勢必會在未來幾年形成壓力測試，台灣更是直接面臨能源的壓力，核電退場、燃氣機組尚未全面接手、再加上半導體與AI擴產加速，用電年增率約2.8％，整體供電系統將面臨前所未見的挑戰。

龐大的能源需求與電力供應問題浮現，首當其衝的是老舊電網的更新，全球鬧電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動電力基建相關投資板塊，尤其是美國強勁的商機需求。

台電董事長曾文生曾指出，一個變壓器過去要排12～18個月，現在要排24個月，甚至美國報告顯示要排60個月，直言「看到都傻眼」，顯見全世界電力設備競爭非常激烈。

重電設備廠正值黃金期

電力設備缺貨、價格調漲勢在必行。重電業者表示，全世界都在要貨，台電催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態，華城總經理許逸德直言，重電市場至今仍處於供需不平衡狀態，短期內沒有明確反轉的跡象，「預期供不應求現象至2030年，未來5～8年、甚至10～20年需求都看很好」。

士電總經理郭約瑟也認為，重電產業的長期電力結構性需求，預期未來5～10年都是「樂觀」。

推升重電市場高度需求主要來自台電強韌電網計畫、2050淨零碳排能源轉型、美國基礎建設及AIDC（資料中心）加速投入帶動，而這些也是環環相扣，因為，AI應用帶動電力需求，算力即是電力，產業需要AI資料中心，而AI資料中心需要強韌電網。

2025年是台灣能源政策與產業結構同步變革的啟動年，從供給穩定、技術升級，到政策與市場雙引擎帶動，這場轉型重塑產業版圖；首先來看政府推動的「強韌電網十年計畫」，台電5600億元強韌電網計畫目標2028年加入提前完成，包括電廠建置、變電所、配電自動化及STATCOM（靜態同步補償器），電廠需要的重電設備量很大，這些都是重電廠非常大的商機。

重電設備訂單已出現結構性成長，包括華城及士電訂單能見度已達2028年，兩家公司2025年底就已經開始接2029～30年的訂單；中興電2025年新接訂單規模達到200億元，包括儲能、燃氣、離岸風電統包工程等，訂單能見度到2030年；亞力也認為未來三年訂單無虞，2025下半年新增訂單逾55億元，在手訂單已超過110億元。

資料中心建置核心瓶頸在於穩定電力供應，且在電力供應不足情況，美國將釋出更多電廠新建計畫以滿足資料中心龐大用電量，大幅推升變壓器需求，即便國際大廠產能開出，仍難以彌補美國本土龐大缺口。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2025年11月表示，如果想在美國興建資料中心，從動土到AI超級電腦中心拔地而起，大概需耗時三年左右才能蓋好一座。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也坦承，目前最大的問題「不是算力，而是電力」，即使有晶片，也沒有足夠的資料中心能「插電」，將造成晶片閒置。Dell表示，包括OpenAI在內的客戶都提到電力限制，許多客戶會以電力供給不及為由，要求推遲交貨時間。

變壓器缺口達三成

AI是名副其實的「吞電巨獸」，當AI伺服器與資料中心不斷擴張下，摩根士丹利（Morgan Stanley）報告中指出，若電力供應無法跟上AI成長速度，美國電網可能在2028年出現高達20％的電力缺口，影響範圍將從矽谷延伸至全國產業結構。

根據調研機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）研究顯示，美國電網升級關鍵的零件電力變壓器，因AI資料中心對電力需求暴增，對電力變壓器需求缺口達30％。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202601期》
本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202601期》

圖／財訊快報 提供

關鍵字： 財訊快報理財年鑑

22檔台股ETF本月除息　一表看4檔年化配息率飆破10%

台股ETF持續發熱，統計2月即將除息的共有22檔台股ETF，共有254萬9929位投資人期待息利雙收，當中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔預估年化配息率超過10%。

股王信驊飆9855元天價逼近萬元　證交所、櫃買系統準備好了

台股股王信驊（5274）挾著全球基板管理控制器（BMC，Baseboard Management Controller）晶片全球市占率獨大的競爭優勢，今（4）日股價來到9855元，距離萬元目標近在咫尺，櫃買中心、證交所交易系統均已調整完畢，5位數的「萬元股」交易撮合沒有問題。

南亞科遭勞長洪申翰親揪缺失　公司：全面檢討改進

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，勞動部部長洪申翰率隊於3日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查，南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，對此南亞科表示，將全面檢討改進。

ABF 載板廠景碩漲停！外資調升3雄目標價　供應吃緊逐月惡化

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄成市場資金競逐標的，景碩（3189）今（4日）率先攻漲停，欣興（3037）、南電（8046）站上400元，上漲逾4%，美系外資調升ABF載板三雄目標價。

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

黃金、白銀價格歷經前兩日的劇烈拋售，美國時間3日在逢低買盤的支撐下展開大反彈，黃金交出 2008 年 11 月、逾17年以來最強單日表現，美國銀行表示，貴金屬價格從歷史高點暴跌後，黃金和白銀的波動性將持續高漲，高波動成新常態。

玻纖布3檔「愈關愈大尾」　德宏強勢亮燈！台玻、建榮漲半根

電子級玻璃纖維布受惠AI需求應用供應緊俏，台玻（1802）不畏處置關禁閉處分，今（4）日股價震盪走高，漲幅逾半根停板，來到52.2元，突破50元月線反壓，德宏（5475）則是一度站上135元漲停價位，建榮（5340）漲幅逾7%，來到112.5元。

快訊／去年11-12月發票誕生17名千萬幸運兒　有人花23元就中大獎

財政部今（4）日傍晚將公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊。據了解，本期共有17名幸運兒抱走千萬元特別獎，其中有人只在超商花23元買泡麵就中獎；另外，200萬元特獎也開出20張，中獎人可在農曆年前後入袋，等於提前領到一筆大紅包。

AI是記憶體業最大挑戰！　英特爾陳立武：缺貨到2028年

AI 資料中心需求快速擴張，已讓全球記憶體供需失衡情況持續惡化。英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）直言，AI 是目前記憶體產業面臨的「最大挑戰」，相關缺貨壓力短期內難以紓解，恐怕要到 2028 年才有機會改善。

成熟製程「法說變法會」+1！世界先進跌停　低掛委賣單逾萬張

繼半導體成熟製程聯電（2303）在法說會股價隔天跌停慘狀在世界先進（5347）再度上演一次。世界先進今（4日）股價開低走低鎖死122元跌停價，至上午10時低掛委賣單逾1.1萬張。

面板3強亮燈　群創、友達爆量鎖住奪交易前2大

友達（2409）提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」獲經濟部A+研發計畫審核通過，增添太空衛星題材想像空間，今（4）日股價開高走高，直奔15.15元漲價位，突破月線反壓，開盤一個小時左右，成交量來到18萬張，隨即群創（3481）同登23元漲停價位，成交量來到28萬多張，為成交量第一大個股，彩晶（6116）一度漲停。

