低軌衛星商轉陸空雙吃　看好台廠切入全球網路核心

在發射成本驟降、低軌衛星商轉與太空AI運算三大動能推升下，全球太空經濟產業規模快速放大，供應鏈價值重組，台廠迎來升級系統夥伴的轉型期。

文／何美如

過去由國家主導科研活動的「太空經濟」，正轉向發展為由商業驅動、產值巨大的全球性產業，在三大驅動力推升下進入高速成長期。根據世界經濟論壇（WEF）與麥肯錫（McKinsey & Company）合作發布的報告，全球太空經濟規模預計將從2023年的約6300億美元，成長至2035年的1.8兆美元，年複合成長率高達9％，超過全球經濟成長速度。

發射成本驟降引爆太空商用

一 火箭發射成本顯著下降開啟太空平民化時代

隨著SpaceX可重複使用火箭技術成熟，火箭發射成本大幅降低90％以上，原本高不可攀的衛星部署轉化為可規模化的基礎建設。成本的驟降吸引了Amazon Leo（Project Kuiper）、OneWeb等巨頭加入，推動全球星系布建進入「瘋狂期」。未來五年，預計全球將有超過七萬顆新衛星發射，奠定了天空經濟的物理基礎。

二 低軌衛星（LEO）大規模進入商轉

2026年是低軌衛星從「基礎建設期」轉向「服務收費期」的關鍵年。最強的商用動能來自手機直連衛星（Direct to Cell），Starlink與T-Mobile、日本au等電信商合作，讓一般5G手機在無訊號區也能通訊，將衛星服務從「軍事∕海事」的小眾市場推向10億級用戶的消費市場。

SpaceX（Starlink）處於服務擴張期，隨著2025年計畫將衛星總數增至2.8萬顆，以及未來V3版本單次發射量提升至6000顆，SpaceX將迎來更強大的營運商轉行情。Amazon Leo（Project Kuiper）已於2025年底啟動初步的商業服務，其面臨發射許可到期壓力，必須在2026年前發射至少1500顆衛星。

OneWeb（Eutelsat）已於2024年完成部署並進入商轉階段。Telesat（Lightspeed）商轉進度較晚，預計2027年起發射服務。而中國營運商包括國網衛星（GW）等目前處於測試階段，未來五年也將進入大規模發射潮。

商轉規模化帶動產值翻倍

第一批Starlink衛星已達五年壽命限期，2026年起將迎來首波大規模汰換潮，對供應鏈而言，不僅是新布建的需求，更是長線循環訂單的開始。

此外，傳統中高軌衛星商（如SES、Intelsat）開始整合LEO與高軌衛星(GEO)優勢，針對機上WiFi、海事與國防市場提供不間斷的高頻寬服務。3GPP組織更將非地面網路（NTN）納入標準，2026年將進入6G早期研究高峰，衛星與無人機、HAPS（高空通訊平台）的整合將實現全空間覆蓋（空、海、陸無縫連網），低軌衛星的商轉規模化，是讓6G能夠在2030年前商用的最關鍵基礎建設。

三 太空AI運算進化為軌道數據中心

傳統衛星僅扮演訊號轉發角色，但當衛星數量多到足以覆蓋全球，如何處理龐大的數據量成為新課題。馬斯克近期拋出「太空AI運算」藍圖，結合低軌衛星與邊緣運算，將衛星轉化為太空中的資料中心，縮短AI數據回傳延遲。

新一代衛星進化為軌道數據中心，搭載GPU（如Nvidia Jetson）進行在軌AI運算，僅傳輸火災警報或船隻座標等「有意義資訊」，傳輸量可減少90％以上。透過「星際雷射鏈路（ISL）」，多顆衛星能相互串聯，組成一個動態的分散式數據中心，當單顆衛星運算力不足時，可透過雷射將任務分配給相鄰衛星處理。

Google的「陽光捕手計畫」正實驗將數據中心部署於近地軌道，利用衛星背光側接近「絕對零度」的天然低溫進行散熱。



台灣供應鏈全面升級



面對這場全球性的太空競賽，台灣供應鏈正經歷一場華麗轉身。台灣過去在全球衛星供應鏈中多扮演單一零件供應商的角色，但隨著技術迭代與地緣政治帶來的「去中化」紅利，美系客戶加速將訂單從中國轉向台灣，台廠角色發生根本性的改變，已進化為提供「系統級模組」，如相位陣列天線模組、高頻收發模組（Transceiver）及衛星間的雷射通訊子系統。（全文未完）

