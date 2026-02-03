世界先進Q1回溫！出貨估季增3%　產能利用率上看85%

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（3）日舉行法說會並公佈去年第四季營運報告。世界先進去年第四季合併營收約為新台幣125.94億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.48億元，每股稅後盈餘約為新台幣0.93元。世界先進也預期，今年第1季晶圓出貨量可望季增1%至3%，產能利用率回升至80%至85%。

與上一季營收新台幣123.49億元相較，世界先進去年第四季營收約增加2%；歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.48億元，上一季為17.03億元。由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，因此，第四季晶圓出貨量較上季減少約7%，產品平均銷售單價季增約5%，毛利率上升0.7個百分點至27.5%。整體而言，第四季營運表現符合公司提供的業績展望。

世界先進發言人黃惠蘭表示，隨著年末庫存調整後客戶需求趨於穩定，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，我們預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約 1% 到 3%；產品平均銷售單價將季減 3% 到 5% 之間；而毛利率將介於 28% 到 30% 之間。

世界先進總經理尉濟時則表示，受季節性需求轉弱及供應鏈庫存修正影響，2025年第4季晶圓出貨量約較前一季下滑7%，產能利用率約75%。不過隨著客戶端調整告一段落，2026年第1季營運動能有望回溫，惟因產品組合與價格因素，平均售價（ASP）預估仍將下滑約3%至5%，毛利率區間約28%至30%。

在需求面方面，尉濟時指出，目前整體訂單能見度約3個月，客戶需求維持相對穩定。隨著電視與電子書市場啟動備貨與補貨循環，顯示驅動IC需求可望回溫；同時，伺服器電源管理晶片持續放量，成為支撐出貨的重要動能。

董事長方略則指出，AI相關應用需求持續強勁，世界先進在AI伺服器與資料中心電源管理晶片的市占與滲透率均持續提升，目前部分產能呈現供不應求。因應需求成長，2026年將加大產線投資力道，面對成本上升，公司將與客戶密切合作、共同因應。

資本支出方面，尉濟時表示，2025年以現金支付計算的資本支出約新台幣640億元，略低於原先預估的650億至700億元，主因部分設備採購付款條件優於預期。展望2026年，資本支出規模將與今年相當，約落在600億至700億元之間，除持續汰換並升級8吋晶圓產線線寬外，也將持續投入12吋晶圓設備。

針對新加坡12吋廠進度，方略指出，目前建置進度符合規劃，甚至略有超前，短短3至4個月內已導入超過200台試產機台，並有約600名工程師進行裝機作業，預計2026年6至7月送出首批樣品，力拚年底完成客戶認證，並於2027年第1季正式量產，客戶需求「非常強勁且健康」。