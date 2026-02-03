日班保全月領4萬「每天工時12小時」身心壓力大！1原因不敢離職

▲原PO想休假。（圖／資料照）



多數人都希望可以擁有一份「錢多、事少、離家近」的工作，一名網友表示，目前從事日班保全工作，每天工作時間長達12小時，加上休假天數少，漸漸感到身心俱疲，但是又沒有勇氣提出離職。對此，網友建議辭職休息一陣子，「無處去了頂多又回鍋應保全。」

日班12小時 2月僅休6天



有網友在PTT發文，目前從事日班保全工作，上班時間為早上7時到晚上7時，一次工時長達12小時。以2月來看，整個月僅能休6天，過年期間同樣需要排班上工，讓他感到休息時間明顯不足，也難以安排真正的放鬆假期。

薪資方面，原PO透露月薪約4萬元，實際領到約3萬8千多元，雖然金額不算太差，但公司並未提供年終獎金，過年上班也沒有額外補貼。他坦言，正因為收入尚可，才一直沒有勇氣離職，認為「總比沒工作在家好」。不過，最近生活不太順遂，工作常常提不起勁，很想給自己放一個長假，擔心再這樣下去，遲早會撐不住。

貼文一出，網友建議他離職好好休息，「真的受不了就先辭職，好好休息，反正保全的門檻不高，隨時可以回鍋啊」、「保全不是很適合準備考試嗎？看要不要考個公職或國營啊」、「可能那個環境讓你滿滿負能量，換個新保全的職場，說不定心情會好很多」、「不想做保全可以餐飲業，現在很缺人」。

也有過來人指出，、「任職夜班中控保全5年，你應該是運氣差派不到爽點吧」、「保全真的很看點，好的點可以做到退休」、「朋友做了月薪4萬5的夜班保全15年了，從大學畢業就做到現在，他覺得簡直天職，每天可以打電動追手遊都沒人管」、「爽不爽因人而異啦，但不得不說，有的公司跟有的案場，真的是去裡面給人糟蹋的」。