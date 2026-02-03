南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

打詐阻斷金流 金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作

為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。

快訊／3檔「抓去關」新名單 矽光子千金股、半導體業入列

台股止跌反彈，證交所、櫃買中心今（3）日持續祭出個股降溫措施，新增3檔處置股名單，包括矽光子千金股光聖（6442）、聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555）都在列，皆自明日起一路關到2月26日為止。

外資買超台股72億！大砍群創 買最多前十「金融股佔一半」

台股今（3日）指數開高收高，終場大漲571點，收復32000點，外資轉為買超72.68億元，惟從買賣超前十個股中來看，外資大砍群創（3481），買最多是金融股，在前十排名中金融股佔5席。

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元 年成長「暴增608%」

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。

「不配息0050」009816首掛牌 爆36萬張大量、居台股ETF成交王

被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。

股王信驊收9790元新高 台股漲571點至32195

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊 老手笑看2利空

市場傳出中國記憶體大廠長江存儲、長鑫為了穩定量價，各自出現提前蓋好工廠、DDR 4報價低於市價3成的消息，不過長期觀察記憶體產業發展、擁有台積電技術背景、18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞今（3）日向《ETtoday》說：「沒有那麼嚴重。」

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出 還剩9個中獎機會

台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。

保險局一次公告5張罰單 國泰產踩3紅線共挨罰180萬

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通 6家「支付帳戶」一次看

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。