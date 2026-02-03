南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

▲洪申翰部長會同新北市政府勞工局至南亞科5a公用廠建築及環境工程檢查並公布。（圖／勞動部提供）
記者陳瑩欣／台北報導
為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，勞動部部長洪申翰率隊於今（3）日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查，包括南亞科、中龍鋼鐵與台灣氯乙烯3業者共計違反34項次、停工6項次，合計裁罰94萬元。
洪申翰指出，農曆春節將近，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰期，稍有疏忽便可能釀成重大事故。
洪申翰強調，此次聯合檢查，違反《職業安全衛生法》部分，均將依法裁罰，但「處罰絕非最終目的」，真正的重點在於雇主必須投注工安資源，從源頭落實職災預防，保障勞工安全。
針對今日所檢查的重大營造工程、大型鋼鐵工廠、石化廠業者實施聯合檢查，結果如下：
一、 南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、火災預防等防護措施不足為主。
二、 中龍鋼鐵股份有限公司共違反14項次、停工1項次，違反內容以墜落、感電、機械捲夾、物體飛落及局限空間等防護措施不足為主。
三、台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠共違反6項次，違反內容以火災爆炸、感電、化學品管理等防護措施不足為主。
勞動部表示，為預防歲修趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，已自今年1月23日起執行為期40天之「春安期間加強職場防災實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，至今已實施檢查1655家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，以督促事業單位落實各項防災措施，並確實遵守預防過勞的規定，讓每位勞工朋友都能平安與家人團聚過年。
