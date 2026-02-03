信風基隆-Keelung 400 Mail Art郵遞藝術展　陽明海洋文化藝術館開展

▲左起策展人林磐聳、台灣歷史博物館館長張隆志、文化部專委劉美芝、基隆市副市長邱佩琳、前文建會主委陳郁秀、陽明海運文化基金會董事長邱增玉、中華郵政董事長王國材、雞籠文史協進會理事曾子良。（圖／館方提供）

記者張佩芬／台北報導

2026年適逢基隆開啟與世界連結的400年，財團法人陽明海運文化基金會特別與財團法人白鷺鷥文教基金會合辦《信風基隆－Keelung 400 Mail Art》郵遞藝術展，並於今(3)日在基隆陽明海洋文化藝術館正式開展。展覽齊聚海內外藝術創作者的創作明信片，展期自2月3日至5月3日止。

主辦單位白鷺鷥文教基金會、前文建會主委陳郁秀教授表示：「基隆過去是原住民的海岸，後來是帝國的海港，今日是我們生活歷史文化的場域，這麼長的400年來，基隆的有豐富的前世今生，400年前發生的事無人做紀錄，400年後的今天我們用現代的觀點為後人留下美好記憶，藝術家們平常創作的尺寸遠大於明信片，如今眾藝術家的創作精華濃縮在一幀明信片上，用郵遞來串起對這片土地的愛與祝福。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

策展人林磐聳說：「當全世界都不再寄明信片，假如只有台灣還在寄，它未來會變成人類很重要的資產。」；策展人陳俊良說：「我們就是想做一件讓改變看得到的事，詩人、文學、音樂、藝術家，複合媒材變多，期許更多人因此展發現更多台灣的美好。」

陽明海運文化基金會邱增玉董事長表示：「非常榮幸能與白鷺鷥文教基金會合辦《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展，一起為『基隆400』這個重要的城市時刻留下藝術的見證。本次展覽選擇在基隆陽明海洋文化藝術館這棟落成於1915年，座落基隆港前的百年建築中展出，使展覽與城市歷史脈絡相互呼應，更深化了基隆四百年的文化意義。」

▲展覽現場有民眾在寫明信片，也展出多國藝術家繪製的明信片。（圖／館方提供）

中華郵政董事長王國材表示：「本次展覽感謝陽明海運文化基金會的邀請，將「書寫與寄送」這個行動帶入展場，邀請參觀民眾親手寫下一張明信片，投入展場郵筒，讓更多人一起參與、寄出心意，分享祝福基隆四百年；今天開展首日基隆郵局也特別在文化館設立臨時郵局，發送限量局贈封與陽明海洋文化藝術館提供的限量紀念明信片供民眾蓋印紀念郵戳，留下難得的紀念與收藏。」

《信風基隆-KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展，由財團法人白鷺鷥文教基金會主辦，國立台灣歷史博物館、財團法人陽明海運文化基金會、雞籠文史協進會合辦，基隆市文化基金會、中華郵政公司基隆郵局、陽明海洋文化藝術館協辦，廣邀來自全球的藝術家、設計師及文化工作者參與，透過明信片這一簡單而富有溫度的載體，以書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻…等多元媒材，表達對基隆文化、自然與歷史的獨特觀察與藝術詮釋，結合藝術創作與文化交流，展現藝術跨越國界、語言與文化的深刻力量，進一步讓基隆的文化精神與國際創意接軌。

活動自去年9月開始廣邀來自全球的藝術家、設計師及文化工作者參與，透過明信片這一簡單而富有溫度的載體，以書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻…等多元媒材，表達對基隆文化、自然與歷史的獨特觀察與藝術詮釋，截至今年1月底，已收到超過300張來自台灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞、烏克蘭…等地之藝術家、設計師、文學家、音樂家以及各界人士書寫與繪製的明信片。

國內參展者包括：李再鈐、鄭善禧、廖修平、謝里法、陳景容、霍剛、王澤、黃光男、江賢二、薛保瑕、向陽、李敏勇、路寒袖、李乾朗、黃榮村、黃聲遠、簡學義、王榮文、金希文…等名家大師，更有多位基隆在地藝術家與文化工作者熱烈響應。



《信風基隆－Keelung 400 Mail Art》郵遞藝術展融合深厚的歷史底蘊與獨特的文化特色，作為紀念基隆400年這一重要歷史與文化里程碑的藝術行動，期盼讓更多人感受基隆這座城市的文化魅力與發展潛力，並進一步形塑基隆作為臺灣文化港都的新形象，展期2/3-5/3，歡迎民眾到基隆陽明海洋文化藝術館參觀，共同迎接基隆400的重要歷史時刻。