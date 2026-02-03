打詐阻斷金流　金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。

銀行法第45條之2明定，銀行對存款帳戶應負善良管理人責任，對疑似不法或顯屬異常帳戶得予暫停部分或全部交易，該辦法將該等帳戶區分為二類，第一類帳戶包括偽冒開戶、警示帳戶及衍生管制帳戶；第二類帳戶則是具可疑或異常表徵，有持續監控之必要者。

基於打詐，配合高檢署推行「可疑帳戶預警中心制度」，第二類帳戶如有重大或急迫之疑似不法或顯屬異常交易情形，銀行要持續監控，必要時得通報司法警察機關或高檢署，以利檢察機關及早介入調查偵辦，即時阻斷不法金流與打擊犯罪，因此金管會才有擴大第二類帳戶作法。

金管會此次修法內容，第二類帳戶異動部分，包含短期間內頻繁申請開立存款帳戶或設定約定帳號，且無法提出合理說明者；非本國籍人士經銀行得知開戶時的證件已屬期滿或屬逾期居留，經勞動或移民機關通報行方不明者；開戶人留存的手機號碼與同一銀行內警示戶人所留號碼相同者，疑似為犯罪人所使用；存款帳戶於連結的虛擬帳號在一定期間內多次通報為警示者；經銀行得知客戶已遭通報為失蹤人口；屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內金融帳戶等。

