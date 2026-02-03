年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

▲財政部解答年終獎金領多少要先繳稅。（圖／ETtoday資料照）



記者許力方／綜合報導

農曆春節將至，全台各公司陸續發放年終獎金，不少上班族關心「年終獎金領多少要先扣稅」？財政部高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依法適用薪資所得扣繳規定，當次發放金額超過起扣門檻時，雇主須依法先行扣繳稅款。

逾9萬須先扣5％ 未達免預扣

[廣告]請繼續往下閱讀...

國稅局說明，年終獎金及三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依相關規定，若單次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，扣繳義務人即須按給付額扣取5％稅款。以115年度為例，起扣金額為9萬501元，超過該金額即須預扣。

舉例試算 入帳金額一次看

國稅局舉例，若公司發放年終獎金，員工甲領8萬元，未達起扣標準，免予扣繳；員工乙領10萬元，已達門檻，公司應先扣5000元稅款，實際入帳為9萬5000元，並於次月10日前將扣繳稅款繳入國庫，相關金額也須併入年度薪資申報扣免繳憑單。

預扣非最終稅額 申報可多退少補

國稅局提醒，年終獎金預扣的5％僅為預扣稅款，並非最終稅負，員工於申報個人綜合所得稅時，可將已扣繳稅額列入計算，多退少補。不論是否須先扣稅，扣繳義務人均應依規定期限完成扣（免）繳憑單申報。