市值型ETF 00923年化配息率12%稱王　兆元宴掀「核彈級」AI熱潮

▲黃仁勳出席磚窯兆元宴餐敘，席間與各大廠老闆合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在兆元宴後透露「台積電未來10年產能至少翻倍」，專家認為，這番話不但可以確認台積電（2330）是AI長期受惠股，供應鏈也將跟著出現「核彈級」資本支出，迎來AI實質落地的甜美果實。法人認為，投資人若籌碼低，可透過高配息、高度連結AI概念的新市值ETF如群益台灣ESG低碳50 （00923）一次掌握多檔台廠AI供應鏈，跟著科技成長一起飛。

理專指出，目前市面上「含積ETF」主要分成兩大類，一類是傳統高含積ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），兩檔台積電占比超過6成以上，成敗皆扣緊台積電；而新市值型ETF如群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922）與元大臺灣ESG永續（00850）等，不僅擁有台積電，還更廣泛的囊括其他AI科技股，更完整的參與台灣AI科技供應鏈成長與獲利機會，也更有能力繳出優於傳統高含積ETF的配息力道，其中00923年化配息率衝破12%最高，居領先地位，也讓投資人坐享息利雙收。

根據00923最新公告配息，每股預計配1.71元，以2月2日收盤價28.41元估計，年化配息率達12.04%，由於預計2月26日除息，最後買進日落在2月25日，表定入帳日為3月25日。

法人指出，00923不單靠台積電走路有風，其整體AI概念股比重高達8成，更能跟上由AI大勢所趨動的台股多頭漲勢。進一步觀察00923的AI重點持股，2025年漲幅在29.8%至190.7%之間，包括台達電（2308）、日月光（3711）等，而散熱廠奇鋐（3017）、網際網路服務供應商智邦（2345）是最新一波兆元宴的成員，也都獲00923超前部署納入成分股中。這些重點AI概念股，在今、明兩年的EPS成長率預估都保有雙位數以上水準，在AI趨勢明確支持獲利表現下，後市表現可期。

AI供應鏈迎核彈級資本支出

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真向《ETtoday》表示，黃仁勳這番話，顯示台積電的核彈級的資本支出將會持續10年以上，相關的設備、材料、廠務、封測、IC設計族群都會連動成長。

劉佩真表示，輝達雲端業務、AI邊緣運算正要落地，特別是在人形機器人、自駕車應用上這一兩年已開始蘊釀，預料會在2030年完全展現商機，特斯拉電動車轉向自駕車、馬斯克將策略轉向人形機器人即可見一斑。

「AI是領頭羊，會有一群半導體AI相關供應鏈廠商受益。」劉佩真說，目前看來AI需求最大的受惠者是台積電，主因是它具有獨特產業地位與報價能力，台廠供應鏈則是群起表現制壓全球，整個AI榮景不會是「一個人的武林」而是「一群人的武林」，加上232條款晶片關稅比大家預期好，台股已在反映。