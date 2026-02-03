快訊／大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億　獎落台中

▲大樂透頭獎開出。（圖／記者許力方攝）
記者陳盈欣、許力方／台北報導
大樂透3日頭獎開出一注獨得1.39億元，台彩晚間派彩結果出爐，獎落台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」。
大樂透第1150000010期3日晚開獎，中獎號碼由小至大依序為06、14、32、33、39、43，特別號13。
▲大樂透頭獎開出。（圖／記者許力方攝）
記者陳盈欣、許力方／台北報導
大樂透3日頭獎開出一注獨得1.39億元，台彩晚間派彩結果出爐，獎落台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」。
大樂透第1150000010期3日晚開獎，中獎號碼由小至大依序為06、14、32、33、39、43，特別號13。
關鍵字： 大樂透
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。
2026-02-03 18:31
台股止跌反彈，證交所、櫃買中心今（3）日持續祭出個股降溫措施，新增3檔處置股名單，包括矽光子千金股光聖（6442）、聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555）都在列，皆自明日起一路關到2月26日為止。
2026-02-03 18:29
台股今（3日）指數開高收高，終場大漲571點，收復32000點，外資轉為買超72.68億元，惟從買賣超前十個股中來看，外資大砍群創（3481），買最多是金融股，在前十排名中金融股佔5席。
2026-02-03 18:22
記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。
2026-02-03 15:52
被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。
2026-02-03 14:34
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。
2026-02-03 13:36
市場傳出中國記憶體大廠長江存儲、長鑫為了穩定量價，各自出現提前蓋好工廠、DDR 4報價低於市價3成的消息，不過長期觀察記憶體產業發展、擁有台積電技術背景、18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞今（3）日向《ETtoday》說：「沒有那麼嚴重。」
2026-02-03 15:01
台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。
2026-02-03 13:17
金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。
2026-02-03 11:59
台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。
2026-02-03 11:52
讀者迴響