ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

報稅好消息！每人免稅額調至10.1萬　租屋族年薪64.4萬免繳稅

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲明年報稅有好消息。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

財政部3日表示，近年推動優化所得稅制，106年度起基本生活費不予課稅且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明年5月報稅時每人免稅額將調高至新台幣10.1萬元，加計標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，以租屋自住的單身上班族為例，免稅門檻為64.4萬元。

新春將至，財政部3日發布新聞稿說明近年綜合所得稅減稅惠民措施，其中，包括自106年度起每年基本生活所需的費用不予課稅且逐年調整金額、107年度起實施所得稅制優化方案大幅調高標準扣除額及薪資、身心障礙、幼兒學前特別扣除額4項扣除額度並實施股利所得課稅新制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部表示，為了進一步減輕薪資所得者、租屋、高齡及育兒家庭的租稅負擔，108年度增訂長期照顧特別扣除額並自114年度起調高至新台幣18萬元，自113年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍及調高扣除額度惠及所有育兒家庭、將房屋租金支出改列特別扣除額及調高扣除額度，以落實住宅、鼓勵生育及長期照顧政策。

為因應物價上漲，財政部表示，在優化所得稅制基礎下，財政部依消費者物價上漲幅度分別調整106年度、111年度、113年度及115年度免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額。

財政部說明，民眾明年申報115年度綜合所得稅適用的免稅額調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額調高至13.6萬元，且有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元，盼藉此持續減輕民眾租稅負擔。

財政部也以各種家庭情境模擬計算免繳所得稅金額，明年5月報稅時，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、租屋且扶養2名6歲以下子女的四口之家年薪168.5萬元，或者租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女的三代同堂家庭，年薪224.35萬元，均可免繳所得稅。

財政部表示，依照情境計算，115年度免繳所得稅金額將較106年度增加33.8萬元、49.6萬元、84.7萬元及114.55萬元。財政部將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，在兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，建構優質暖心賦稅環境。

關鍵字： 免稅額繳稅綜所稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

推薦閱讀

打詐阻斷金流　金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作

打詐阻斷金流　金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作

為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。

2026-02-03 18:31
快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

台股止跌反彈，證交所、櫃買中心今（3）日持續祭出個股降溫措施，新增3檔處置股名單，包括矽光子千金股光聖（6442）、聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555）都在列，皆自明日起一路關到2月26日為止。

2026-02-03 18:29
外資買超台股72億！大砍群創　買最多前十「金融股佔一半」

外資買超台股72億！大砍群創　買最多前十「金融股佔一半」

台股今（3日）指數開高收高，終場大漲571點，收復32000點，外資轉為買超72.68億元，惟從買賣超前十個股中來看，外資大砍群創（3481），買最多是金融股，在前十排名中金融股佔5席。

2026-02-03 18:22
記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。

2026-02-03 15:52
「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。

2026-02-03 14:34
股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

2026-02-03 13:36
記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

市場傳出中國記憶體大廠長江存儲、長鑫為了穩定量價，各自出現提前蓋好工廠、DDR 4報價低於市價3成的消息，不過長期觀察記憶體產業發展、擁有台積電技術背景、18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞今（3）日向《ETtoday》說：「沒有那麼嚴重。」

2026-02-03 15:01
首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。

2026-02-03 13:17
保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

2026-02-03 11:59
遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

2026-02-03 11:52

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透一注獨得1.39億

快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

年終獎金領多少要先扣稅？

看好傳產股「一年前All in資產」虧損慘況曝

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

台彩發行15款春節刮刮樂　百萬以上獎項達1479個創新高

聯發國際旗下品牌UG登陸美國　今年目標至少展店15家

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

外資買超台股72億！大砍群創　買最多前十「金融股佔一半」

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366