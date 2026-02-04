美進口櫃量連續5個月下滑且估將延續　貨櫃供應鏈已重新配置

▲美國進口貨櫃已經連續5個月下滑，且估計此一頹勢很可能延續。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國進口貨櫃已經連續5個月下滑，Blue Alpha Capital創辦人暨貨櫃海運專家John McCown在每月發佈的報告中指出，美國最大海運貨物門戶的貨物流量，12月入境貨櫃量年減6.4%，至190萬箱(20呎櫃)，而此前一個月已下滑5.7%。他指出，去年的下滑完全歸因於關稅，「遺憾的是，目前沒有任何跡象表明這一情況會是短暫的。」

捷迅(2643)長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀指表示，他認為美國2025年進口貨量受不穩定的關稅政策影響了消費意願和進口庫存量，雖然今年關稅政策應該不會再像去年那麼亂，但是還是非常不穩定，加上物價通膨並沒有明顯降低，以及裁員仍然在持續中，2026年看不出來有太大的成長動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於美國出口是否因川普強力推銷而量增，他認為或許個別產業會有受到優惠，但整體經濟還是受到物價上漲以至於影響到成本，所以看不出來整體出口有被推動成長的趨勢。

McCown則分析，去年上半年美國進口商搶先囤積了大量外國製造的零部件和商品，以規避川普8月實施的對等關稅等，隨後在下半年依賴這些庫存，導致貨櫃航運需求大幅波動。

美國最大貨櫃港洛杉磯港去年上半年的進口量同比增長3.3%，下半年則下降4.2%。洛杉磯港和Wabtec公司的初步數據顯示，2026年前四周的進口量下降了2.2%。

數位貨運平台Xeneta首席分析師彼得·桑德表示，隨著海運貨物需求減弱，1月持續下跌的貨櫃現貨運價可能繼續下行。「市場將進一步向有利於貨主而非承運人的方向轉變，運價將持續走軟」。

ING Groep NV經濟學家朱利安·蓋布和里科·盧曼在上周發佈的一份研究報告中指出，將川普貿易政策的不確定性納入供需考量，2025年出現的波動將持續存在，而川普仍在威脅加徵關稅。預測今年全球貿易增長率僅為0.5%至1%，而2025年為4.2%。

此一疲軟前景與WTO在去年10月發佈的預測相符，不過該組織負責人最近表示，由於對人工智慧所需設備的需求激增，可能存在上行潛力。

WTO總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉上周在瑞士達沃斯接受彭博電視採訪時表示，「我們看到了巨大的動蕩，這是80年來最嚴重的」，不過，她表示企業正在適應，「我們看到的是貿易日益多元化，人們試圖通過調整供應鏈路線來應對不確定性」。

McCown的分析還包括對全球貨櫃數據的同步觀察，數據顯示，北美入境量(美國約佔其中的六分之五)的增長率已從全球領先變為落後。11月，北美進口量同比下降3.9%，而全球總量增長7.2%。

11月，非洲進口量激增25.3%，中東-印度地區增長16.4%。 拉丁美洲和歐洲的增幅分別為14.6%和11.3%。

McCown寫道，多數地區的運量增長依然強勁，全球貿易正在脫離美國繼續前行，全球貨櫃供應鏈已開始適應並更快地重新配置貿易模式，這超出了我的預期，而美國的運量則停滯不前並持續下滑。