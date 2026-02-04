ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美進口櫃量連續5個月下滑且估將延續　貨櫃供應鏈已重新配置

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

▲美國進口貨櫃已經連續5個月下滑，且估計此一頹勢很可能延續。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國進口貨櫃已經連續5個月下滑，Blue Alpha Capital創辦人暨貨櫃海運專家John McCown在每月發佈的報告中指出，美國最大海運貨物門戶的貨物流量，12月入境貨櫃量年減6.4%，至190萬箱(20呎櫃)，而此前一個月已下滑5.7%。他指出，去年的下滑完全歸因於關稅，「遺憾的是，目前沒有任何跡象表明這一情況會是短暫的。」

捷迅(2643)長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀指表示，他認為美國2025年進口貨量受不穩定的關稅政策影響了消費意願和進口庫存量，雖然今年關稅政策應該不會再像去年那麼亂，但是還是非常不穩定，加上物價通膨並沒有明顯降低，以及裁員仍然在持續中，2026年看不出來有太大的成長動能。

至於美國出口是否因川普強力推銷而量增，他認為或許個別產業會有受到優惠，但整體經濟還是受到物價上漲以至於影響到成本，所以看不出來整體出口有被推動成長的趨勢。

McCown則分析，去年上半年美國進口商搶先囤積了大量外國製造的零部件和商品，以規避川普8月實施的對等關稅等，隨後在下半年依賴這些庫存，導致貨櫃航運需求大幅波動。

美國最大貨櫃港洛杉磯港去年上半年的進口量同比增長3.3%，下半年則下降4.2%。洛杉磯港和Wabtec公司的初步數據顯示，2026年前四周的進口量下降了2.2%。

數位貨運平台Xeneta首席分析師彼得·桑德表示，隨著海運貨物需求減弱，1月持續下跌的貨櫃現貨運價可能繼續下行。「市場將進一步向有利於貨主而非承運人的方向轉變，運價將持續走軟」。

ING Groep NV經濟學家朱利安·蓋布和里科·盧曼在上周發佈的一份研究報告中指出，將川普貿易政策的不確定性納入供需考量，2025年出現的波動將持續存在，而川普仍在威脅加徵關稅。預測今年全球貿易增長率僅為0.5%至1%，而2025年為4.2%。

此一疲軟前景與WTO在去年10月發佈的預測相符，不過該組織負責人最近表示，由於對人工智慧所需設備的需求激增，可能存在上行潛力。

WTO總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉上周在瑞士達沃斯接受彭博電視採訪時表示，「我們看到了巨大的動蕩，這是80年來最嚴重的」，不過，她表示企業正在適應，「我們看到的是貿易日益多元化，人們試圖通過調整供應鏈路線來應對不確定性」。

McCown的分析還包括對全球貨櫃數據的同步觀察，數據顯示，北美入境量(美國約佔其中的六分之五)的增長率已從全球領先變為落後。11月，北美進口量同比下降3.9%，而全球總量增長7.2%。

11月，非洲進口量激增25.3%，中東-印度地區增長16.4%。 拉丁美洲和歐洲的增幅分別為14.6%和11.3%。

McCown寫道，多數地區的運量增長依然強勁，全球貿易正在脫離美國繼續前行，全球貨櫃供應鏈已開始適應並更快地重新配置貿易模式，這超出了我的預期，而美國的運量則停滯不前並持續下滑。

打詐阻斷金流　金管會修法擴大第二類帳戶、強化高檢署合作

為了阻斷詐騙金流，金管會進行修法，新增五項、調整三項第二類帳戶，要求銀行進一步加強對於民眾銀行帳戶的管制，必要時並通知台灣高檢署，此舉強化與執法機關合作，此次修法預期四月中上路。

快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

台股止跌反彈，證交所、櫃買中心今（3）日持續祭出個股降溫措施，新增3檔處置股名單，包括矽光子千金股光聖（6442）、聯亞（3081），以及半導體股博士旺（3555）都在列，皆自明日起一路關到2月26日為止。

外資買超台股72億！大砍群創　買最多前十「金融股佔一半」

台股今（3日）指數開高收高，終場大漲571點，收復32000點，外資轉為買超72.68億元，惟從買賣超前十個股中來看，外資大砍群創（3481），買最多是金融股，在前十排名中金融股佔5席。

記憶體需求太旺！南亞科1月營收153億元　年成長「暴增608%」

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

被稱為「不配息的0050」凱基台灣TOP 50（009816）今（3）日以10元掛牌，由於是市場首檔採不配息、收益再投入機制的台股ETF，從募集時就備受到市場關注，今日終場上漲0.27元或漲幅2.7%，以10.27元作收，成交量36萬7236張，穩座今日台股ETF成交王。

股王信驊收9790元新高　台股漲571點至32195

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲571.33點，以32195.36點作收，漲幅1.81％，成交量7949.9億元。股王信驊（5274）上漲750元或8.3%，每股9790元天價作收，再創台股單一公司掛牌報價新紀錄。

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

市場傳出中國記憶體大廠長江存儲、長鑫為了穩定量價，各自出現提前蓋好工廠、DDR 4報價低於市價3成的消息，不過長期觀察記憶體產業發展、擁有台積電技術背景、18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞今（3）日向《ETtoday》說：「沒有那麼嚴重。」

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

台彩今（3）日透露，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人已預約領獎，確定農曆年前入袋。目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會，至於百萬大獎已刮出42個。

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

金管會保險局2日一口氣公告5張裁罰，包括中再保、新光人壽與國泰世紀產險（國泰產）皆因業務缺失遭到懲處，其中國泰產被揪出3項業務缺失，共挨罰180萬元，為3家最重。

遊日PayPay+2！台新Pay+、全盈今開通　6家「支付帳戶」一次看

台新Pay+與全盈+PAY於今（3）日宣布正式開通日本PayPay支付服務，這也是繼玉山Wallet、街口支付（JKO Pay）、全支付（PXPay Plus）及一卡通iPASS MONEY之後， 再增加2家，合計已達6家台灣電支業者提供赴日pay pay 掃碼支付服務。

