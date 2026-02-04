台股大怒神白搭了？　華強北「記憶體報價」創天價

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台股記憶體類股3日受到陸企擴產、低價拋貨傳聞攪局，上演大怒神走勢。不過根據中國深圳華強北最新周報價來看，跟台灣廠最有相關的LPDDR4全面刷新天價，最高單周漲逾一成，供需未鬆動，台系記憶體廠吃下定心丸。

近日市場盛傳長江存儲提前擴產、長鑫存儲低價出貨，一度引發價格恐慌。不過有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，向以消息靈通、反應快速著稱，3日開出的最新一周報價不跌反漲，成為粉碎謠言的關鍵指標。

▲華強北最新LPDDR4報價。（圖／翻攝CFM閃存市場）

華強北報價最靈敏 市場溫度計未降溫

業界人士指出，華強北是全球最大電子元件批發零售樞紐，商家與採購端對價格變化極度敏感，任何供需風吹草動都會立刻反映。此次報價顯示，實際交易面並未出現鬆動，需求反而持續升溫。

LPDDR系列是工控、消費電子、智慧裝置與邊緣運算的核心記憶體，其中LPDDR4走勢更被視為DRAM真實體質。此次全系列改寫新高，凸顯結構性吃緊仍在擴大，南亞科（2408）、華邦電（2344）等台廠可望續享漲價紅利。

▲南亞科技。（圖／ETtoday資料照）

台廠營運報喜 陸廠傳聞難撼市況

南亞科董事會昨公告，元月合併營收153.1億元，刷新歷史紀錄，月增27.4%、年增超過六倍。南亞科說明，AI應用擴張使HBM、DDR5排擠成熟製程產能，帶動DDR與LPDDR供需轉熱，2026年需求「滿熱」，全年展望偏多。

至於市場雜音，先是傳出長江存儲武漢三期量產時程提前，再有長鑫存儲低價倒貨說法，兩家公司均未證實。由於華強北報價固定每周二更新，上述傳聞無法即時反映在價格上。

LPDDR4領漲破表 負面傳聞遭打臉

根據採購專業網站「CFM閃存市場」昨近午公布的周報，LPDDR4X各容量全面上揚、全數站上新高。主流64Gb單周大漲10.29%，報75美元；16Gb漲9.09%至24美元，96Gb也漲8.24%。

此外，Flash Wafer、DDR4、SSD與各類DRAM模組，多數報價至少持平到上漲一成。業界分析，若陸企真大動作干預市況，「不跌就算幸運，更不可能大漲」，如今走勢已給出答案。