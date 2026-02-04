台積電跌25元至1785　台股跌230點失守3萬2

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以32196.57點開出，指數上漲1.21點，隨後下跌230.51點或0.71%至31964.85點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1785元，跌幅0.83％，隨後進一步下跌25元至1775元；鴻海（2317）下跌2元至214.5元；聯發科（2454）下跌35元至1760元；廣達（2382）下跌2元來到274.5元；長榮（2603）上漲0.5元至185.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌166.67點或0.34％，收在49240.99點；標準普爾500指數下跌58.63點或0.84％，收6917.81點；那斯達克指數下跌336.92點或1.43％，收在23255.19點；費城半導體指數下跌168.16點或2.07％，收7966.33點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49240.99 ▼166.67 ▼0.34% S&P500 6917.81 ▼58.63 ▼0.84% NASDAQ 23255.19 ▼336.92 ▼1.43% 費城半導體指數 7966.33 ▼168.16 ▼2.07%

資料來源：證交所