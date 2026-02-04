ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體行情走揚！00929相關配置受關注，位居高股息ETF表現前段班

▲▼記憶體,ETF,威剛,創見,00929。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

記憶體行情回溫，高股息ETF誰能掌握這波漲勢？觀察復華台灣科技優息（00929）最新持股比重，相關標的合計近10%，成為今年以來績效表現（約11%）的有力支撐；其餘如 00900、00932 等 5 檔配置約 3%～4%，今年以來亦有逾 6% 的亮眼表現。

隨著生成式AI與大型語言模型快速擴張，推動全球對高頻寬記憶體（HBM）需求激增。三星、美光、SK海力士等國際大廠近年將產能優先配置至HBM與高階 DRAM，造成傳統DRAM供給吃緊，帶動價格走升；NAND則在供給管控與企業級SSD拉貨力道帶動下同步反彈。

這波價格效應已擴散至台灣供應鏈，相關個股展現強勁漲勢。南亞科、華邦電受惠DDR4及利基型產品價格走揚，營運表現轉佳；封測廠力成受惠記憶體封裝需求回溫，產能利用率攀升。設計廠如晶豪科、鈺創受惠利基型記憶體報價改善，動能明顯增強；模組廠與工業級SSD廠如威剛、創見、十銓、宜鼎則憑藉通路與庫存優勢，營收成長備受矚目。

記憶體族群股價齊揚，哪些高股息ETF成功跟上這波行情？統計顯示，在22檔高股息ETF中，有10檔配置記憶體概念股，其中復華台灣科技優息（00929）以9.28%的持股比重居首，帶動今年以來報酬率衝上11%以上，穩居高股息ETF冠軍寶座。

其餘如富邦特選高股息30（00900）、兆豐永續高息等權（00932）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）與 FT臺灣永續高息（00961）等約配置3%~4%；元大台灣價值高息（00940）等其餘四檔則約在1%左右。

過往高股息ETF多被視為防禦型、以息收為主，但00929自去年指數升級後，導入科技成長題材，納入權值股並全面布局AI產業鏈，採取「高息＋成長」雙軌策略，如今成效漸現。今年績效大幅躍升，不僅參與AI長線趨勢，亦同步掌握資本利得與現金股息，展現攻守兼備優勢。

關鍵字： 記憶體ETF威剛創見00929

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

千億高股息ETF績效比一比！00929奪「報酬、填息」雙冠王脫穎而出

千億高股息ETF績效比一比！00929奪「報酬、填息」雙冠王脫穎而出

台股上演瘋馬行情，帶動ETF全面走揚，復華台灣科技優息（00929）在高股息ETF中拔得頭籌，漲幅逾 11%，是五大高股息ETF中唯一跑贏大盤者，績效更勝多檔主動型ETF，主要得益於指數優化後兼具成長與配息優勢，使其能在多頭行情中脫穎而出。

2026-02-03 08:30
快訊／去年11-12月發票誕生17名千萬幸運兒　有人花23元就中大獎

快訊／去年11-12月發票誕生17名千萬幸運兒　有人花23元就中大獎

財政部今（4）日傍晚將公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊。據了解，本期共有17名幸運兒抱走千萬元特別獎，其中有人只在超商花23元買泡麵就中獎；另外，200萬元特獎也開出20張，中獎人可在農曆年前後入袋，等於提前領到一筆大紅包。

2026-02-04 10:30
AI是記憶體業最大挑戰！　英特爾陳立武：缺貨到2028年

AI是記憶體業最大挑戰！　英特爾陳立武：缺貨到2028年

AI 資料中心需求快速擴張，已讓全球記憶體供需失衡情況持續惡化。英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）直言，AI 是目前記憶體產業面臨的「最大挑戰」，相關缺貨壓力短期內難以紓解，恐怕要到 2028 年才有機會改善。

2026-02-04 10:29
成熟製程「法說變法會」+1！世界先進跌停　低掛委賣單逾萬張

成熟製程「法說變法會」+1！世界先進跌停　低掛委賣單逾萬張

繼半導體成熟製程聯電（2303）在法說會股價隔天跌停慘狀在世界先進（5347）再度上演一次。世界先進今（4日）股價開低走低鎖死122元跌停價，至上午10時低掛委賣單逾1.1萬張。

2026-02-04 10:18
面板3強亮燈　群創、友達爆量鎖住奪交易前2大

面板3強亮燈　群創、友達爆量鎖住奪交易前2大

友達（2409）提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」獲經濟部A+研發計畫審核通過，增添太空衛星題材想像空間，今（4）日股價開高走高，直奔15.15元漲價位，突破月線反壓，開盤一個小時左右，成交量來到18萬張，隨即群創（3481）同登23元漲停價位，成交量來到28萬多張，為成交量第一大個股，彩晶（6116）一度漲停。

2026-02-04 09:57
AMD財測低於預期　盤後股價暴跌8%

AMD財測低於預期　盤後股價暴跌8%

超微（AMD）公布去年第四季財報，獲利與營收雙雙優於市場預期，但今年第一季營收展望未能滿足部分分析師在 AI 投資熱潮下的更高期待，拖累股價盤後一度重挫約8%。

2026-02-04 10:26
記憶體行情回溫，高股息ETF誰能掌握這波漲勢？觀察復華台灣科技優息（00929）最新持股比重，相關標的合計近10%，成為今年以來績效表現（約11%）的有力支撐；其餘如 00900、00932 等 5 檔配置約 3%～4%，今年以來亦有逾 6% 的亮眼表現。

2026-02-04 09:46
台積電跌25元至1785　台股跌230點失守3萬2

台積電跌25元至1785　台股跌230點失守3萬2

美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以32196.57點開出，指數上漲1.21點，漲幅0.0％。隨後下跌230.51點或0.71%至31964.85點。

2026-02-04 09:04
美進口櫃量連續5個月下滑且估將延續　貨櫃供應鏈已重新配置

美進口櫃量連續5個月下滑且估將延續　貨櫃供應鏈已重新配置

美國進口貨櫃已經連續5個月下滑，Blue Alpha Capital創辦人暨貨櫃海運專家John McCown在每月發佈的報告中指出，美國最大海運貨物門戶的貨物流量，12月入境貨櫃量年減6.4%，至190萬箱(20呎櫃)，而此前一個月已下滑5.7%。他指出，去年的下滑完全歸因於關稅，「遺憾的是，目前沒有任何跡象表明這一情況會是短暫的。」

2026-02-04 07:00
市值型ETF 00923年化配息率12%稱王　兆元宴掀「核彈級」AI熱潮

市值型ETF 00923年化配息率12%稱王　兆元宴掀「核彈級」AI熱潮

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在兆元宴後透露「台積電未來10年產能至少翻倍」，專家認為，這番話不但可以確認台積電（2330）是AI長期受惠股，供應鏈也將跟著出現「核彈級」資本支出，迎來AI實質落地的甜美果實。法人認為，投資人若籌碼低，可透過高配息、高度連結AI概念的新市值ETF如群益台灣ESG低碳50 （00923）一次掌握多檔台廠AI供應鏈，跟著科技成長一起飛。

2026-02-04 06:00

即／大樂透一注獨得1.39億

台股大怒神白搭了？　華強北「記憶體報價」創天價

面板3強亮燈　群創、友達爆量鎖住奪交易前2大

「不配息0050」009816首掛牌　爆36萬張大量、居台股ETF成交王

快訊／3檔「抓去關」新名單　矽光子千金股、半導體業入列

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

低軌衛星一飛沖天　燿華強鎖漲停、4檔一度亮燈

中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

保險局一次公告5張罰單　國泰產踩3紅線共挨罰180萬

記憶體免驚！中國驚爆殺價倒貨衝擊　老手笑看2利空

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

看好傳產股「一年前All in資產」虧損慘況曝

台彩發行15款春節刮刮樂　百萬以上獎項達1479個創新高

友達低軌衛星獲經部A+研發計畫　專攻車用、海事、航空3大應用

台積電跌25元至1785　台股跌230點失守3萬2

每人免稅額調至10.1萬

成熟製程「法說變法會」+1　世界先進跌停

市值型ETF 00923年化配息率12%稱王　兆元宴掀「核彈級」AI熱潮

