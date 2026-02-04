記憶體行情走揚！00929相關配置受關注，位居高股息ETF表現前段班

財經中心／綜合報導

記憶體行情回溫，高股息ETF誰能掌握這波漲勢？觀察復華台灣科技優息（00929）最新持股比重，相關標的合計近10%，成為今年以來績效表現（約11%）的有力支撐；其餘如 00900、00932 等 5 檔配置約 3%～4%，今年以來亦有逾 6% 的亮眼表現。

隨著生成式AI與大型語言模型快速擴張，推動全球對高頻寬記憶體（HBM）需求激增。三星、美光、SK海力士等國際大廠近年將產能優先配置至HBM與高階 DRAM，造成傳統DRAM供給吃緊，帶動價格走升；NAND則在供給管控與企業級SSD拉貨力道帶動下同步反彈。

這波價格效應已擴散至台灣供應鏈，相關個股展現強勁漲勢。南亞科、華邦電受惠DDR4及利基型產品價格走揚，營運表現轉佳；封測廠力成受惠記憶體封裝需求回溫，產能利用率攀升。設計廠如晶豪科、鈺創受惠利基型記憶體報價改善，動能明顯增強；模組廠與工業級SSD廠如威剛、創見、十銓、宜鼎則憑藉通路與庫存優勢，營收成長備受矚目。

記憶體族群股價齊揚，哪些高股息ETF成功跟上這波行情？統計顯示，在22檔高股息ETF中，有10檔配置記憶體概念股，其中復華台灣科技優息（00929）以9.28%的持股比重居首，帶動今年以來報酬率衝上11%以上，穩居高股息ETF冠軍寶座。

其餘如富邦特選高股息30（00900）、兆豐永續高息等權（00932）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）與 FT臺灣永續高息（00961）等約配置3%~4%；元大台灣價值高息（00940）等其餘四檔則約在1%左右。

過往高股息ETF多被視為防禦型、以息收為主，但00929自去年指數升級後，導入科技成長題材，納入權值股並全面布局AI產業鏈，採取「高息＋成長」雙軌策略，如今成效漸現。今年績效大幅躍升，不僅參與AI長線趨勢，亦同步掌握資本利得與現金股息，展現攻守兼備優勢。