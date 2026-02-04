快訊／去年11-12月發票誕生17名千萬幸運兒　有人花23元就中大獎

▲統一發票示意照（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（4）日傍晚將公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊。據了解，本期共有17名幸運兒抱走千萬元特別獎，其中有人只在超商花23元買泡麵就中獎；另外，200萬元特獎也開出20張，中獎人可在農曆年前後入袋，等於提前領到一筆大紅包。

依財政部公告，11、12月期統一發票千萬元特別獎號碼為「97023797」，其中7-ELEVEN、全家與全聯合計開出6張千萬發票。

7-ELEVEN開出3張千萬發票，分別是新竹市東區「富首門市」，有消費者花59元購買握便當中獎；台中市南屯區「精福門市」，幸運兒僅花23元買泡麵就抱回千萬；以及桃園市觀音區「大益門市」，花49元買茶葉蛋就成為千萬得主。

全家便利商店也開出2張千萬元特別獎，落在新北市淡水區「淡水新江店」及高雄市「西灣店」。其中一名消費者僅花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條就中獎；另一人則花費不到200元，購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰及經典原味熱狗等商品，同樣幸運抱走千萬元。

全聯部分，千萬發票則開在台中市「大智門市」，中獎消費金額為607元，購買品項包含蔬果、鮮乳與泡麵等民生用品。

至於200萬元特獎號碼為「00507588」，本期共有20人中獎，全家、7-ELEVEN與全聯各開出2張。財政部提醒，本期統一發票領獎期間自2月6日起至5月5日止，呼籲中獎民眾記得把握時間兌領，別和財神爺擦身而過。