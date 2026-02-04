面板3強亮燈　群創、友達爆量鎖住奪交易前2大

▲面板雙虎今日同步攻克漲停價位。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

友達（2409）提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」獲經濟部A+研發計畫審核通過，增添太空衛星題材想像空間，今（4）日股價開高走高，直奔15.15元漲價位，突破月線反壓，開盤一個小時左右，成交量來到18萬張，隨即群創（3481）同登23元漲停價位，成交量來到28萬多張，為成交量第一大個股，彩晶（6116）一度漲停。

陸廠獨大LCD產業擁有強力產能、價格主導優勢，面板雙虎積極轉型，群創運用液晶材料來控制訊號方向，開發出液晶超表面天線 (LC Metasurface Antenna)，由於具輕薄、低成本、靈活度高的特性，適用衛星高頻、通訊接收設備，因此打入SpaceX供應鏈。

先前挾著SpaceX題材，群創股價從今（2026）年初16.95元，上攻到1月22日29.15元波段高點，漲幅達72%，接著又回到20.25元附近。

友達亦向經濟部提出A+研發計畫申請也通過核准，其所提出「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，因應低軌寬頻衛星應用由固定式家戶聯網設備，逐步延伸至車用、海事及航空等移動通訊場景的國際趨勢，開發全球首款兼具衛星通訊功能與高透光特性的天線產品。

友達衛星陣列天線模組開發有眉目，今日面板族群呈現反彈的格局，友達強勢鎖定15.15元漲停價位，表現最為強勢，漲停委買逾6萬張，群創跟進漲停，面板雙虎成為今日上市成交量前二大個股。

