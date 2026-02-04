AMD財測低於預期　盤後股價暴跌8%

▲AMD晶片。（圖／路透）

超微（AMD）公布去年第四季財報，獲利與營收雙雙優於市場預期，但今年第一季營收展望未能滿足部分分析師在 AI 投資熱潮下的更高期待，拖累股價盤後一度重挫約8%。

根據外媒CNBC報導，AMD 第四季每股盈餘（EPS）達 1.53 美元，優於市場預期的 1.32 美元；營收為 102.7 億美元，也高於預估的 96.7 億美元。受惠於資料中心與 AI 相關產品需求帶動，AMD 整體營收年增 34%。

不過，AMD 對今年第一季的營收預估為 98 億美元、上下浮動 3 億美元，雖仍高於市場共識的 93.8 億美元，但部分分析師原本預期公司在 AI 晶片需求持續升溫下，將給出更強勁的展望，成為盤後賣壓主因。

從獲利表現來看，AMD 第四季淨利達 15.1 億美元、每股 0.92 美元，明顯優於去年同期的 4.82 億美元、每股 0.29 美元。

業務結構方面，資料中心事業第四季營收達 54 億美元，年增 39%，成長動能來自伺服器 CPU 與 AI GPU 需求同步走強。AMD 指出，AI 熱潮不僅推升 GPU 銷售，也帶動雲端與企業客戶對高效能伺服器處理器的採購。

超微執行長蘇姿丰在法說會中表示，超大型雲端服務商持續擴充基礎設施，以因應 AI 與雲端服務需求成長，企業客戶也正加速資料中心現代化，「伺服器 CPU 需求仍然非常強勁」。

AMD 近期也宣布多項重量級 AI 客戶，包括 OpenAI 與甲骨文（Oracle）。公司預計今年稍晚出貨新一代整合式伺服器級 AI 系統「Helios」，並已就 Helios 與 MI450 晶片展開更多銷售洽談。蘇姿丰指出，MI450 將於今年下半年開始放量，進展符合預期。

其他業務方面，客戶端與遊戲部門第四季營收年增 37% 至 39 億美元，主要受惠於 Ryzen 處理器在 PC 與筆電市場持續搶占市占率；嵌入式業務則相對溫和，營收年增 3% 至 9.5 億美元。

針對中國市場，AMD 也揭露，第四季 Instinct MI308 晶片在中國的營收約 3.9 億美元，並預期本季來自中國的相關營收約 1 億美元，顯示在美國出口管制架構下，相關出貨仍持續進行。