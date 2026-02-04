銀行學長每次見面都勸「快買台積電」！1年後賣出　爽賺8位數

▲每次見面，學長都勸快買台積電。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今年以來指數頻創歷史新高，台積電（2330）突破1800元大關，台股創3萬2新高，一名網友表示，有個學長在銀行工作，從去年開始，只要碰面打球就不斷勸「如果有閒錢就去買台積電」，最近得知學長獲利了結，不但買下要價600萬元的「大溪球證」，扣掉球證費用後還賺進8位數。

學長靠台積電股票 賺進8位數

有網友在Threads發文，有位學長在銀行任職，從去年開始，只要和對方碰面打球，學長就會反覆喊「如果有閒錢就去買TSMC」，講到像口頭禪一樣，但他始終只是聽聽，並沒有真的把閒錢投入。

最近原PO得知學長將手上的台積電股票賣出，直接買了一張「大溪球證」，而這張球證要價600萬元。更驚訝的是，扣掉買球證的支出，學長「還賺八位數」。此外，原PO最後還補了一句「喔對了，他還單身」，順勢替學長推銷一下。

底下有專業網友解釋，「大溪球證」是什麼，「大溪高爾夫俱樂部會員證，龜山林口的球場都破千（萬）了，比較好訂位，擊球也有會員價也能帶朋友，而且有VIP包廂，還能不斷增值，很多球場的會員證一開始1-200（萬），有的都漲到1000-1500（萬）。」

其他網友表示，「我當年在醫院實習時，有個學長也是跟我這樣說，那大概20年前的事了，我沒聽他的，他現在的資產應該不知道幾個億了」、「我也是去年10月~12月買50張左右。均價算1450的話獲利約1750萬，但我還沒打算下車就是」。