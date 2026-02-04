金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

▲黃金。（圖／記者陳瑩欣攝）

黃金、白銀價格歷經前兩日的劇烈拋售，美國時間3日在逢低買盤的支撐下展開大反彈，黃金交出 2008 年 11 月、逾17年以來最強單日表現，美國銀行表示，貴金屬價格從歷史高點暴跌後，黃金和白銀的波動性將持續高漲，高波動成新常態。

國際金價在3日紐約尾盤現貨黃金上漲5.96%、報每盎司4939.38美元，創2008 年 11 月以來最大單日漲幅，今（4日）早亞洲盤持續走高，連續第二天上漲，反彈至每盎司5000美元以上。

根據《彭博》報導，美銀指出，以波動性指標衡量，黃金價格的波動性已達到2008年金融危機高峰以來的最高點。同時，白銀市場也經歷了自1980年以來最劇烈的市場動盪。

上個月（1月）貴金屬價格飆升，延續了先前由投機者、地緣政治擔憂以及對聯準會獨立性的焦慮所支撐的強勁漲勢，但這一切在上周末戛然而止，黃金遭遇10多年來最大跌幅，白銀也創下有史以來最大單日跌幅。

美國銀行歐洲、中東和非洲地區大宗商品交易主管Niklas Westermark表示，「我們將繼續維持高於歷史水平的波動環境，但不會像過去幾天那樣劇烈，除非再次出現投機泡沫」，Westermark說，「過去兩個交易日的暴跌，我認為已經很大程度上清理了市場。」

Westermark說，黃金具有更強的長期投資價值，價格虛高和市場動盪可能會影響持股規模，但不會影響投資人的整體興趣。