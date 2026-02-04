股王信驊飆9855元天價逼近萬元　證交所、櫃買系統準備好了

▲信驊將挑戰萬元，台股交易系統備妥。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股股王信驊（5274）挾著全球基板管理控制器（BMC，Baseboard Management Controller）晶片全球市占率獨大的競爭優勢，今（4）日股價來到9855元，距離萬元目標近在咫尺，櫃買中心、證交所交易系統均已調整完畢，5位數的「萬元股」交易撮合沒有問題。

在2017年，前一代股王大立光（3008）股價衝上6000多元之際，台股交易系統無法負擔5位數股價交易問題就浮上檯面，當時證交所資訊系統，券商系統規格皆是依「小數點以上四位數、小數點以下兩位數」方式而設計，一旦個股股價來到9995元，再向上一檔就超出原本系統規格。

大立光並未採取分割股票、配發股票股利來降低股價，當時證交所提出，大立光股價若破萬，擬獨立採配對交易，也就是一萬元以上的買賣價掛單將在配對交易平台上進行，用9995元以下價格在集中市場交易的投資人，可自行在集中市場掛單。

周邊單位主管指出，經過各單位長期間努力，克服股價衝破萬元，來到「五位數」的交易限制，台股交易系統價格以「小數點」為基準，在「小數點」以上往前，可以疊加上位數，交易撮合、顯示均無問題，「小數點」後有兩位數限制，這需要時間調整。

