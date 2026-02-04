航空貨運與貨櫃船運同樣未見年前小旺季　但運價有守住

▲今年航空貨運未見農曆年前小旺季。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

知名航空貨運承攬公司總經理指出，目前雖然正值傳統農曆年前的趕貨高峰期，但歐美長程航線並未出現往年的爆艙或運價飆漲現象，主要是因市場運力頗為充足，還好市場運價有守住，維持穩定狀態；另一家攬貨公司高階主管指出，本周有見到貨量上升，但因艙位偏多運價未能調升。

今年貨櫃船運市場未能見到農曆年前小旺季，市場運價明顯下修，航空貨運狀況好許多，攬貨業指出，目前除美東線艙位小擠，美西、歐洲、亞洲艙位充足，使得市場呈現「旺季不旺」的異常態勢，未見往年農曆年前趕貨高峰期運價上升現象，多數航空公司運價持平。

另一家攬貨公司指出，目前美國線每公斤運價約在新台幣220到250元之間，燃油附加費34元外加。市場艙位還是偏多，像是要去東南亞、東北亞或經香港、中國轉機的貨，價格比直飛的便宜70到90元左右，使得直飛價格受到壓抑。

一家大型攬貨公司高階分析，各國相繼取消電商貨免稅額後，運價一直位在高檔的航空貨運運價電，商業付不起，多已轉往海運，使得空運電商貨衰退，現在主要貨源是AI與電子產品，歐洲線目前最熱門貨是無人機。由於兩岸農曆年都要休9天假，或許年前最後一周出貨量會拉高，航空公司如果見到艙位快滿了，會透過喊價方式拉升實收運價。