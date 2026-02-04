機隊再升級！　台灣虎航訂購4架空巴A321neo

▲台灣虎航訂購四架空巴A321Neo，圖左二為董事長黃世惠。（圖／空巴提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣虎航（6757）已與空中巴士簽約，訂購四架A321neo客機，這是該公司首次購買A321neo。這批新飛機將支援台灣虎航擴展航線網路，同時提供優於前一代飛機的省油效益與碳排放量。



身為低成本航空的台灣虎航目前使用17架A320家族客機，包括9架A320ceo與8架A320neo。引進A321neo之後，台灣虎航將繼續受益於A320家族的共通性，享有更低的訓練、維修與營運成本。



台灣虎航董事長黃世惠表示：「購買A321neo是本公司『第三代』機隊擴展的基礎，目的是在擴大規模成為區域市場重要角色的同時，達成最高營運效益。A321neo將配置232個座位，讓我們在高需求『黃金航線』上提升運能，加快擴展航線網路。藉由在更多航線上，以更低的每座位成本服務更多旅客，這次投資將強化我們身為台灣領導低成本航空的地位。此外，這些飛機將推動我們邁向更年輕、更省油的機隊，達成營運與ESG目標。」



空中巴士商務飛機銷售資深副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示：「我們很高興台灣虎航再度展現對空中巴士的信心，為機隊成長邁出另一步。A321neo將與現有A320機隊完美搭配。A321neo是完美的平台，讓台灣虎航滿足成長的需求，同時維持對營運成本效益的堅持。」



A321neo是空中巴士最暢銷A320neo家族的最大成員，提供同級客機中最佳營運經濟性與航程，為航空公司帶來營運區域與中程航線的更大彈性。與前一代飛機相比，A321neo能將耗油量與二氧化碳排放量降低兩成。



A320neo家族現已從全球超過130家客戶接到一萬架以上訂單。目前所有空中巴士都可使用含量比例50%的永續航空燃油。空中巴士目標是在2030年讓旗下飛機使用100%永續航空燃油。