快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開平走高，加權指數終場上漲94.45點，以32289.81點作收，漲幅0.29％，成交量6853.98億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲1.21點開出，指數開平走高，盤中最高達32380.0點，最低31942.28點，終場收在32289.81點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1785元，跌幅0.83％；鴻海（2317）上漲2.5元至219元；聯發科（2454）上漲5元至1800元；廣達（2382）上漲1.5元來到278元；長榮（2603）上漲3.5元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為耀登（3138）上漲18元，漲幅10％；群電（6412）上漲8.4元，漲幅9.99％；燿華（2367）上漲5.4元，漲幅9.98％；明基材（8215）上漲1.9元，漲幅9.97％；台光電（2383）上漲185元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為增你強（3028）下跌5.5元，跌幅9.89％；台富（1454）下跌1.35元，跌幅8.13％；心誠鎂（6934）下跌11.5元，跌幅7.17％；明泰（3380）下跌2.25元，跌幅6.48％；創意（3443）下跌175元，跌幅6.47％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 耀登（3138） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 群電（6412） 92.5 ▲8.4 ▲9.99％ 燿華（2367） 59.5 ▲5.4 ▲9.98％ 明基材（8215） 20.95 ▲1.9 ▲9.97％ 台光電（2383） 2040.0 ▲185.0 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 增你強（3028） 50.1 ▼5.5 ▼9.89％ 台富（1454） 15.25 ▼1.35 ▼8.13％ 心誠鎂（6934） 149.0 ▼11.5 ▼7.17％ 明泰（3380） 32.45 ▼2.25 ▼6.48％ 創意（3443） 2530.0 ▼175.0 ▼6.47％

資料來源：證交所