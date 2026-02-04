快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（4日）開平走高，加權指數終場上漲94.45點，以32289.81點作收，漲幅0.29％，成交量6853.98億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲1.21點開出，指數開平走高，盤中最高達32380.0點，最低31942.28點，終場收在32289.81點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1785元，跌幅0.83％；鴻海（2317）上漲2.5元至219元；聯發科（2454）上漲5元至1800元；廣達（2382）上漲1.5元來到278元；長榮（2603）上漲3.5元至188.5元。
今天漲幅前5名個股為耀登（3138）上漲18元，漲幅10％；群電（6412）上漲8.4元，漲幅9.99％；燿華（2367）上漲5.4元，漲幅9.98％；明基材（8215）上漲1.9元，漲幅9.97％；台光電（2383）上漲185元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為增你強（3028）下跌5.5元，跌幅9.89％；台富（1454）下跌1.35元，跌幅8.13％；心誠鎂（6934）下跌11.5元，跌幅7.17％；明泰（3380）下跌2.25元，跌幅6.48％；創意（3443）下跌175元，跌幅6.47％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|耀登（3138）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|群電（6412）
|92.5
|▲8.4
|▲9.99％
|燿華（2367）
|59.5
|▲5.4
|▲9.98％
|明基材（8215）
|20.95
|▲1.9
|▲9.97％
|台光電（2383）
|2040.0
|▲185.0
|▲9.97％
|增你強（3028）
|50.1
|▼5.5
|▼9.89％
|台富（1454）
|15.25
|▼1.35
|▼8.13％
|心誠鎂（6934）
|149.0
|▼11.5
|▼7.17％
|明泰（3380）
|32.45
|▼2.25
|▼6.48％
|創意（3443）
|2530.0
|▼175.0
|▼6.47％
