謝金河：沒有永漲不跌的標的　黃金、白銀反轉的啟示

今年一開年，我就跟大家預告：二○二六年可能是我們一生最精彩絕倫的一年！果然，元月五日美國三角洲部隊生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，接著巴拿馬運河、格陵蘭島風雲再起，這是川普去年元月上任劍指的兩個地方，今年都要攤牌，然後是地緣政治的角力，中國努力挖美國的牆角，南韓的李在明、加拿大的卡尼、英國首相施凱爾，加上愛爾蘭、丹麥總理爭相到北京朝貢，最後是中國的習近平主席抓了軍委兩大巨頭張又俠、劉振立，這些都是在過去很多年才會發生的事，今年全都出現在元月。

文／謝金河

而二○二六年元月資本市場也出現前所未見的高潮，由ＡＩ帶動的記憶體奔流，南韓股市大漲一○一○．七九，漲幅高達二三．九七％，去年已大漲七五．六％，領先全球，今年又大漲，主要是ＨＢＭ帶給海力士、三星的驚人漲幅，海力士從七三一○○韓元漲到九○九○○○韓元，漲幅十幾倍；三星也從四九九○○漲到一六六五○○韓元，漲幅將近三○○％。李在明在去年六月四日登上南韓總統大位，其中一條政見就是要讓南韓KOSPI漲到目標五○○○點以上，沒想到碰上ＨＢＭ效應，南韓股市這回衝高到五三二一．六八。

記憶體吃緊激勵日韓股市

這次記憶體的吃緊，也帶動日本股市，高市早苗首相提前解散國會，日本在冰天雪地中進行選舉活動，但高市燃起日本人的熱情，中國努力打壓日本，把先前對付台灣的手段全用在日本人身上，這回反而引燃了日本人的危機與自省，高市獲得空前支持。南韓有海力士、三星，日本也有鎧俠，這回鎧俠從一四四○日圓飆升到二一六一○日圓，愛德萬測試也創了二六八六○日圓新高，日本的日經指數在元月上漲二九八三．三七，漲幅有五．九三％。

半導體產業成為ＡＩ算力建置最核心焦點，世界的焦點都在半導體產業，美國三大指數在元月只小漲一％左右，但是費半指數大漲十二．九二％，ＳＯＸ指數最高來到八三八六．九七八，歐洲股市表現乏善可陳，但是最大亮點在荷蘭，元月荷蘭股市衝上一○三七．二九，ASML公布業績，上一季營收九七．二億歐元，ＥＰＳ七．三五歐元，在美國掛牌股價最高漲到一四九三．四七五美元，市值達五五二三．三四億美元。

台股也出現光煇的元月，加權指數單周一度大漲四一七二點，最後兩個交易日回檔，合計指數上漲三一○○．一五，漲幅十．七％，全球表現排名第二，櫃買指數也上漲二四．五四，漲幅八．八八％，台股的上漲以台積電為標竿，股價最高達一八三五元，台達電股價衝到一三一五元，市值達三．一七兆，成為全台第二大市值企業，這當中值得注意的是記憶體、載板、矽光子及低軌衛星概念股成為台股新核心。

南亞雙喜臨門股價上衝

例如，前十大市值企業，日月光投控衝進第五，打敗三大金控股，市值達一．三一七五兆元，DDR4、DDR5供需變化激勵南亞科，在八個月前股價只有二四．七五元，市值只有七六七億元，這回漲到三二六．五元，市值達一．○一一八兆元，成為全台第十大市值企業，這是台灣市值變化最大的企業。台塑除了南亞外的三大企業在去年十一月大規模轉讓南亞科持股，台化出售南亞科均價是九八．七八元，台塑最後賣到一四五．三三元，台塑石化跟台化差不多，在九八．六七元，連自家大股東也沒想到南亞科股價會飆得這麼可怕，幾乎也可以說，南亞科撐起台塑集團一片天，而南亞除了是南亞科二九．二八％大股東，也是南電六六．九七％的大股東，南亞雙喜臨門，這次股價也衝上八三．五元。（全文未完）

