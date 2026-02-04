ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

兆元天量透露的訊息？　震盪加劇：記憶體缺口與低軌衛星

圖／先探投資週刊 提供

川普宣布提名華許為下任聯準會主席，累積高漲幅的貴金屬價格明顯回檔，股市也出現震盪，台股雖也在漲多後技術性修正過大乖離，不過ＡＩ產值成長趨勢不變，搭配低軌衛星等題材，仍有利類股維持良性輪動。

文／黃俊超

多頭氣勢如虹，跳空突破三萬點關卡後，已逼近三三○○○點，周線連續六根紅Ｋ棒，一月漲幅為十．七％，包含龍頭台積電的一八三五元、台達電一三一五元與聯發科一八二○元，前四大市值中有三檔個股股價寫下歷史新高。台積電創高是指數攻堅的中流砥柱，而台達電也順勢拿下市值后座，搭配人氣指標的記憶體產業，帶動加權指數與櫃檯指數合計成交量，已有多個交易日突破一兆元。

漲多後震盪加劇

雖然相對之下，遜於韓國股市單月漲幅二三．九七％、費城半導體十二．九二％，不過優於美國道瓊指數一．七三％、S&P 500指數一．三七％與Nasdaq○．九五％，代表中小型股的羅素二○○○上漲五．三一％，及日經指數五．九三％。此外，櫃檯指數突破三○○點為二五年來首見，單月漲幅也有八．八八％。在與美國的對等關稅基本底定之下，加上原物料報價走勢連袂轉強，漲勢也出現從電子類股擴散到傳產類股的效益。

以美國科技巨頭股價表現來看，出現走勢分歧狀況，今年以來Meta表現最佳上漲八．五五％，巴菲特加持的Google漲七．八八％、亞馬遜漲三．六七％，不過ＡＩ王者Nvidia漲幅僅有二．四八％，然Tesla跌四．二九％、蘋果下跌四．五五％，微軟跌幅則達十一．○三％。可以預期，ＡＩ趨勢仍將是持續引領股市表現的最重要關鍵，短線的漲跌原因很多，只要長期趨勢不變，股價後續仍有超越想像極限的表現空間。

加權指數一月二十九日高點逼近三三○○○點，漲多過大乖離的震盪伴隨而來，目前均線依舊維持多頭排列且發散，搭配技術指標仍屬多頭格局無虞，不過敏感的短期均線轉為下彎，成交量能連續突破九○○○億元，指數跌破十日均線，必須留意風險控管。另一個要注意的指標在於微台指散戶多空比轉正，即多單口數已翻轉成高於空單，顯示認輸後不僅放棄，且回頭開始買進，對比過往經驗，多被市場視為反指標。

美股進入財報月，半導體設備龍頭艾司摩爾的前一季財報與展望均優於預期，尤其訂單總額達到前一季兩倍以上，遠優於市場預期，反映晶片製造商對未來ＡＩ需求的高度信心，而Meta財報同樣優於市場預期，不僅釋出對首季營運的強勁展望，且上調ＡＩ基礎建設資本支出至一一五○億至一三五○億美元，微軟雖然財報同樣優於預期，預估本季資本支出三七五億美元創歷史新高，不過毛利率放緩與雲端業務成長低於市場預期。

記憶體供給缺口仍大

財報過後，艾司摩爾與Meta都屬正向反應，不過微軟則下跌至去年五月以來低點，顯示在累積不小的漲幅後，市場檢視更趨於嚴苛，股價的波動也更加劇烈；另一個關注的焦點在韓國，三星去年第四季財報亮眼，營業利益創下歷史新高，其中ＨＢＭ需求熱度極高，帶動記憶體業務單季營業利益年成長高達四七○％至十六．四兆韓元，ＳＫ海力士去年營收與獲利均創新高，其中第四季更進一步加速，單季營益率攀高至五八％，同樣受惠於ＨＢＭ的迫切需求。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2390期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

【看這豹紋褲就知不簡單】三歲弟聽眉飛色舞抖臀狂搖超可愛

