AI賦能機器人讓工具機廠翻身　關稅底定補償性訂單浮現

北美及歐洲訂單加速回流，自動化工具機產業確立自谷底復甦，第二季是季節性旺季，加上ＡＩ賦能機器人趨勢可期，自動化族群擁業績及題材助攻。

文／林麗雪

關稅不確定因素逐步明朗化，加上ＡＩ賦能推升機器人產業中長期高速成長，全球自動化工具機產業自谷底復甦訊號愈來愈明顯，特斯拉（Tesla）並已明確人形機器人Optimus的量產時程，今年被視為人形機器人的商用化元年，在工業需求保持穩定成長，人形機器人的爆發成長未來幾年則可望逐漸加溫下，全球自動化工具機產業長線布局時機已浮現。

可延續性復甦周期來臨

日本工具機工業協會（JMTBA）公布，二○二五年十二月的外銷訂單達到一五九○億日圓，創下近四年來的新高，不僅較前一月成長十六％，年成長率亦高達十一％，都達到整個產業近年增長的上緣，顯示全球對高階自動化設備的需求極為強勁。

以區域別來看，日本當地出現二五％的月成長，金額達到四○○億日圓；歐洲月成長高達二二％至二二○億日圓；北美市場則月成長四一％至四一○億日圓，是拉動工具機外銷訂單成長的三大區域，中國市場外銷訂單為三七○億日圓，月衰退幅度為三％。

摩根士丹利證券分析認為，鑒於來自北美及歐洲的訂單比預期強勁，且市場已連續出現五到六個月的年成長，代表整個產業已經進入可延續性的復甦周期，雖然每個月的成長率可能出現小波動，但已顯示整個產業可期待持續復甦。

亞德客ＫＹ自去年九月以來，除了十月因中國十一長假受影響外，其餘月份營收已開始見到顯著回升，第四季營收顯著回升下，亞德客去年第四季自結ＥＰＳ達十一．六四元，創下歷史新高紀錄，去年累計每股盈餘達四二元，同樣創下歷史新高紀錄，獲利表現令人驚艷。

亞德客ＫＹ亮眼的獲利一出爐，包括高盛、摩根士丹利及花旗等重量級外資券商全面調升亞德客的目標價，沉寂許久的自動化工具機產業終於再獲得外資的青睞，而隨著第二季產業進入拉貨旺季，自動化工具機產業的景氣回升，應只是剛開始而已。

事實上，去年整個自動化工具機行業雖受美國對等關稅干擾，但根據日本機器人工業協會（JARA）指出，受益於亞洲、北美市場需求增溫，去年第三季日本工業機器人接單數量達四．九二萬台，年成長率高達十九．九九％，去年前三季的接單數量累計則達十四．三萬台，年成長率達十九．六％，自動化市場的接單狀況早已出現復甦。

關稅底定 業者加速下單

研調機構ＩＦＲ也指出，雖然過去一段時間，包括日、美、南韓、德國等地的買氣疲弱，但亞洲的中、印、台等地的工業機器人需求持續增溫，預估去年全球工業機器人安裝數量雖僅微幅成長至五七．五萬台，但在全球製造業為了因應勞動力短缺，對傳統自動化設備持續有剛性需求，預估二○二八年工業機器人年出貨量將突破七○萬台大關，二○三○年出貨量則上看八○萬台以上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2390期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

