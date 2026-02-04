重電族群逐步站上全球戰略高地　華城、中興電訂單滿手

ＡＩ與資料中心擴張，電力基礎建設重要性水漲船高。隨著全球電網升級與能源轉型加速，重電設備從傳統基礎工程，躍升為支撐算力與產業競爭力的戰略資源。

文／吳旻蓁

電力基礎設施的更新與擴建已不再僅是傳統工業的剛性需求，而是支撐人工智慧（ＡＩ）、資料中心以及全球能源轉型至關重要的骨幹。這不僅是技術迭代的結果，更是地緣政治、環球氣候目標與新興科技爆發三者交織下的必然。而在這一場全球電網大升級的競賽中，台灣重電業者憑藉著技術深耕與靈活的海外布局，成功從區域性供應商蛻變為全球電力供應鏈中的關鍵角色。

ＡＩ與資料中心用電飆升

推動重電產業進入新黃金時代的核心動力，首推全球對於電力的渴望。因資料中心與ＡＩ運算對電力的需求呈現倍數級增長，根據國際能源署（ＩＥＡ）預測，到二六年，全球數據中心的總用電量可能翻倍，達到一○○○太瓦時（TWh），這相當於整個日本的年度用電量。在美國，原本規劃數十年才需升級的電網，現在卻因為ＡＩ數據中心的進駐而面臨崩潰邊緣。

由於ＡＩ伺服器的能耗遠高於傳統伺服器，這要求資料中心必須配置更精密的配電系統與更高容量的變壓器。而馬斯克就曾多次強調，算力每半年增加十倍的速度，已讓傳統電網難以負荷。由於從電廠輸出的高壓電必須經過變壓器降壓，才能供給ＡＩ伺服器使用，因此變壓器已成為ＡＩ供應鏈中最關鍵的一環。觀察目前美國電力基礎設施老化，汰換需求加上ＡＩ應用持續拓展，讓變壓器交期拉長。

另一方面，各國政府為達成淨零排放目標，積極推動風電、光電等再生能源併網；然而，再生能源具備間歇性特質，迫使舊有電網必須加裝大量升級設備，如氣體絕緣開關（ＧＩＳ）與智能配電系統等，以維持電網穩定。綜上，這種從產生到分配的革新，直接使重電設備需求水漲船高。在需求增長之下，產業界指出，目前一個變壓器過去要排十二至十八個月，拉長到要排二四個月，甚至美國報告顯示要排六○個月。

美國成重電外銷主要市場

而在海外市場中，美國無疑是台灣重電業者獲利的成長引擎，因美國電網目前面臨嚴峻的老化問題，超過七成的變壓器與輸電線路使用年限已超過二五年，隨著美國政府推動《基礎設施投資與就業法案》（IIJA）與《通貨膨脹削減法案》（IRA），數千億美元資金正陸續投入電網升級與能源基礎建設。再者，美國大型變壓器高度仰賴進口，在供給受限與需求快速升溫的情況下，交期明顯拉長、報價上行的趨勢，使具備高壓與大型變壓器製造能力的海外供應商，成為美國電力公司與工程單位積極洽談的合作對象，也為台灣重電業者創造切入高毛利外銷市場的重要契機。（全文未完）

