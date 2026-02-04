保誠人壽攜手大車隊推出「行車保護傘」　首創訂閱式投保

▲55688集團董事長林村田(左)與保誠人壽總經理王慰慈共同啟動合作項目。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2025上半年，全台計程車數量已達9.2萬輛，年搭乘次數突破5億次，看準高頻搭乘情境中仍存在的保障落差，保誠人壽攜手交通運輸界龍頭55688台灣大車隊，推出業界首創訂閱式投保，行車人身保險服務「行車保護傘」，乘客只要預先利用3分鐘完成訂閱投保，之後於每趟搭乘期間，平均只需1元保險費，即可啟動百萬意外保障。

隨著城市運作高度仰賴多元移動服務，計程車早已不只是代步工具，而是支撐日常通勤、商務往返與臨時移動的重要交通節點，在高頻、即時的乘車情境下，行程中的人身保障是否能同步到位，成為交通安全中不可忽視的重要課題，讓保險能隨著叫車行程即時啟動，成為日常出行的一部分。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽以『人』為核心，從日常生活場景出發思考保障的可能性，此次與55688跨界合作的『行車保護傘』，正是希望讓保險真正貼近乘客的移動日常，回應城市中頻繁卻容易被忽略的行車風險。」

55688集團董事長林村田指出：「當叫車服務成為高頻使用的生活服務，乘車體驗不只關乎效率，更包含安全與安心感，透過與保誠人壽合作的『行車保護傘』，能在既有叫車流程中補足人身保障，讓每一趟行程更完整。」

根據產業調查註，超過55%的民眾習慣透過App叫車，顯示數位平台已成為國人日常移動的重要入口。保誠人壽將「行車保護傘」整合於55688 App中，以三大服務模組設計，回應乘客在高頻搭乘情境下對即時、彈性與便利的需求。

「訂閱式保險」打破傳統以固定期間或單次投保為主的形式，「行車保護傘」讓保障可依實際搭乘行程啟動，更符合城市移動的使用節奏。

乘客可於每趟叫車行程當下，自行選擇是否啟動保障，自上車至抵達目的地，全程守護乘客安全。為簡化使用流程並提升整體搭乘體驗，「行車保護傘」將車資與保險費納入同一付款流程中，乘客於每趟行程結束後即可一次性完成付款，降低操作門檻，讓保障自然融入既有搭乘體驗。

透過訂閱投保與叫車啟動保障的設計，「行車保護傘」將行車人身保障實際導入高頻移動場景，為交通服務與保險產業的跨界合作提供嶄新示範。未來，保誠人壽也將持續「以客為本」，從不同生活情境出發，發展更貼近使用者行為的日常保險服務。