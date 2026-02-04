聯博00984D今掛牌收漲　鎖定非投等債3大投資優勢

▲聯博投信今舉辦00984D上市掛牌典禮，聯博集團亞太區副執行長暨聯博投信董事長翁振國（右5）、聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts（右1）證交所董事長林修銘（右4）、證交所總經理李愛玲（右3）合影。（圖／聯博投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D） 於今（4）日以10元正式掛牌上市，終場上0.01元或漲幅0.1%，以10.01元作收，成交量1萬1558張，該檔基金以非投等債中違約率相對較低的BB與B級為布局核心，並精選具收益潛力的CCC級企業債，透過主動且即時的調整策略，提升趨吉避凶的操作彈性與機會。

近年來主動式ETF在全球市場蓬勃發展，截止至2025年底，全球主動式ETF資產規模近2兆美元，約佔全球整體ETF市場的10%，但全球主動式ETF淨流入量則佔全球整體ETF淨流入量的30%，顯示主動式ETF持續吸引全球投資人關注。聯博集團ETF產品版圖擴及美國與澳洲等地，台灣將成為驅動成長的關鍵市場之一。

在AI浪潮推升下，去年以來台、美股市持續創下新高，然而，隨著整體經濟與企業基本面走緩、股市基期墊高，投資人將資產高度集中於股市的風險也同步上升。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，預期今年美國經濟放緩，聯準會降息趨勢不變，債券具備降低整體投資組合波動、提供相對穩定現金流的特性，可望在今年發揮配置效益，其中尤為看好非投資等級債券的表現機會。

鍾郁婕進一步說明，非投等債具備三大投資優勢。第一，歷史經驗顯示，當美國經濟介於0%-2%的低速成長時，非投等債報酬表現達8.5%，優於美股的5.8%3。第二，過去25年來，非投等債以相對較低的波動，創造類似股票的報酬潛力。以美國非投等債為例，其報酬率約為美股的8成，但波動度僅約6成4。第三，儘管景氣走弱，非投等債的體質已較以往更為健全，BB級佔比提升、CCC級及以下佔比減少，違約率亦維持在歷史相對低檔。透過主動式ETF選債，更有機會避開較高違約風險的債券，發掘受限追蹤指標而無法納入的「遺珠」，進而提升整體報酬表現的可能性。

00984D以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦違約率較低的 BB 及 B 級非投等債，在產業分布方面，目前主要聚焦在消費、金融、能源、通訊等產業，並以大型、全球型企業為主。以銀行業為例，配置偏好大型、國家級銀行，因其更具備應對經濟放緩的韌性，且相較非金融業仍具相對便宜的評價。此外，投資範圍亦涵蓋全球最大租車公司之一、大型運輸設備製造商、全球最大硬碟製造商之一、美國最大辦公室用品商之一、全球最大串流平台之一等具規模與競爭力的企業，透過跨產業、跨區域的多元配置，擴大收益機會。

