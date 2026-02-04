聯發科去年Q4雙率雙減、每股賺14.39元　全年EPS達66.16元

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）公布2025年第四季與全年財報。第四季合併營收為新台幣1,501.88億元，季增5.7%、年增8.8%，達公司原先營運目標上緣；稅後淨利230.74億元，季減9.3%、年減3.6%，每股盈餘14.39元。2025年全年合併營收5,959.66億元，年增12.3%，再創歷史新高，全年每股盈餘66.16元。

聯發科執行長蔡力行表示，第四季營收優於預期，主要受惠於較有利的匯率，以及智慧裝置產品需求優於預期；全年營收換算美元約191億美元，年增15.6%，反映公司在全球多變環境下展現高度韌性，也顯示客戶與合作夥伴對聯發科技術與IP布局的高度信賴。

就獲利表現來看，第四季毛利率46.1%，較前一季下滑0.4個百分點、較去年同期減少2.4個百分點，主要反映部分產品組合毛利率變動；營業利益218.5億元，季減1.5%、年增2%，營益率14.5%。全年毛利率47.5%，年減2.1個百分點，全年營業利益1,034.7億元，年增1%。

營業費用方面，第四季營業費用474.31億元，占營收31.6%，季增、年增，主要因研發投入持續加大。全年研發投資亦維持高檔，反映公司在先進製程、AI與通訊等關鍵技術的長期布局。

從產品線來看，第四季手機業務營收受惠旗艦晶片天璣9500與輕旗艦8500放量，季增18%、年增8%，單季營收創歷史新高，占總營收比重達59%。2025年手機業務全年美元營收突破100億美元，其中旗艦晶片貢獻約30億美元，顯示天璣平台已成功站穩高階市場。

智慧裝置平台方面，第四季營收受消費性電子淡季影響，季減8%，但年增13%，全年美元營收年增21%。其中通訊產品成長動能明顯，Wi-Fi 7營收三倍成長、5G數據晶片營收翻倍成長。電源管理IC第四季營收則受淡季影響下滑，但車用與工控應用仍維持成長。

在AI與資料中心布局上，蔡力行指出，聯發科已完成台積電2奈米製程SoC設計定案，並與產業夥伴完成全球首例低軌衛星5G-Advanced連線驗證；與NVIDIA合作的DGX Spark AI超級電腦專用晶片GB10已開始貢獻營收。公司預期2026年資料中心ASIC營收將突破10億美元，2027年邁向數十億美元規模，並已啟動後續專案，為中長期成長鋪路。

展望2026年第一季，聯發科預期在智慧裝置平台回溫下，可部分抵銷手機業務的季節性下滑。公司預估第一季營收約新台幣1,412億元至1,502億元，季持平至下滑6%，毛利率約46%正負1.5個百分點。

蔡力行強調，AI趨勢正持續推升高效運算與應用需求，聯發科將透過有紀律的定價策略與策略性產能分配，兼顧成長與獲利能力，並持續加碼投資先進製程、先進封裝、資料中心、車用與邊緣AI等關鍵領域，掌握長期成長契機。