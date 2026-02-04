快訊／花6元外送爽中千萬發票　17名去年11-12月大獎幸運兒一文看

▲發票開獎。（圖／示意照）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部今（4）日公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊，其中有17名幸運兒拿到獎號「97023797」的千萬發票，最低消費僅6元，由外送平台開出。
賦稅署公告，這期發票有高達9張、超過一半以上消費金額不到百元，後天起（2月6日）開始可以兌領現金，得主必須在5月5日以前完成兌領，以免和財神爺擦身而過。
