財經中心／綜合報導

受惠於AI晶片需求強勁，今年台股半導體族群氣勢如虹。財經專家分析，觀察這波行情，半導體持股比重成為高股息ETF績效表現的關鍵指標之一。復華台灣科技優息（00929）因半導體權重逼近五成，截至 X 月 X 日止，今年以來報酬率達11.2%，在多檔高股息ETF中表現領先。

台股開春以來攻勢凌厲，半導體族群持續扮演多頭主軸，相關持股比重較高的高股息ETF明顯受惠。基金醫生馮志源分析，觀察五大高股息ETF，復華台灣科技優息（00929）的半導體權重最高，達47.98%；其次為國泰永續高股息（00878）的27.48%；而元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）的權重則約落在20%左右。

▲▼00929,高股息,月配息,AI,半導體。（圖／業者提供）

半導體配置的差異直接反映在績效表現，馮志源進一步指出，00929因半導體比重最高，今年以來上漲11.2%，近一個月更勁揚12.4%，表現優於大盤，也高居五大高股息ETF之冠；半導體權重居次00878，績效表現排名第二，近一個月與今年以來報酬率分別為7.9%與7.2%；至於0056與00919因權重相近，績效約落在6.5%左右，雙方在伯仲之間。

▲▼00929,高股息,月配息,AI,半導體。（圖／業者提供）

馮志源指出，00929能在高股息產品中脫穎而出，與其指數編製規則的三大優化密切相關。首先，成分股由40檔擴增至50檔，有效分散風險並納入更多科技新興題材；其次，擴大產業涵蓋範圍並新增三大產業，使投資組合更貼近台灣科技產業全貌；最後，調整頻率由每年一次改為每年6月與12月各一次，顯著提升對市場趨勢的反應速度。

▲▼00929,高股息,月配息,AI,半導體。（圖／業者提供）

經過優化後，00929在半導體產業鏈的配置更趨完整，馮志源分析，其組合涵蓋從上游設備與材料（如環球晶、中美晶）、中游晶圓製造（如台積電、聯電、世界先進），到下游封測（如力成、矽格）等關鍵環節。這種全方位的布局，使其能完整掌握AI應用擴散下，半導體供應鏈所帶來的成長紅利，成為績效表現突出的最強支撐。
 

關鍵字： 00929高股息月配息AI半導體

00929績效表現亮眼！財經專家：半導體權重近五成，居同類產品前茅

