00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

財經中心／綜合報導

台股上演「瘋馬行情」，帶動 ETF 普遍走揚。在高股息族群中，復華台灣科技優息（00929）表現吸睛，根據統計，今年以來漲幅逾 11%，表現領先大盤。財經專家分析，關鍵在於指數優化後，同步兼顧成長動能與配息，使其在多頭格局中脫穎而出。

過去市場普遍認為，高股息ETF在多頭行情往往跟不上大盤節奏，但00929打破這項印象。基金醫生馮志源在《錢線百分百》節目中指出，00929今年以來漲幅達11.2%，近一個月更勁揚12.4%，不僅高居五大高股息ETF之冠，也領先大盤與多檔主動式台股ETF。

馮志源認為，00929績效突出的關鍵在於去年底啟動的指數規則調整，投資結構明顯轉向「高息結合成長」。此次調整中，成分股由40檔擴增至50檔，從配置來看，新增成分股多集中於半導體與AI供應鏈，除了納入台積電、聯發科等權值股之外，還包括環球晶、中美晶、創意、世芯-KY、家登、京鼎等，布局涵蓋設備、材料、IC設計與製程相關族群，強化對半導體全產業鏈的掌握。

此外，00929也將換股頻率由每年一次調整為每年6月與12月各一次，有助更即時反映產業輪動趨勢。馮志源指出，在科技產業變化快速、AI應用加速擴散的環境下，提高調整頻率，有利於指數汰弱留強，提升參與成長行情的彈性。整體而言，指數優化後的00929已不再僅以傳統高息股為主，而是透過成分股擴充與產業主軸調整，使高股息策略得以同步參與科技成長與配息收益，在今年由半導體領軍的台股行情中展現相對優勢。

除了成長性，指數優化也反映在配息能力上，馮志源指出，回測數據顯示，00929近五年平均股息殖利率達7.59%，優於台灣高股息指數的6.28%與加權指數的3.7%，顯示其在配息結構上具備相對優勢。

進一步觀察五大高股息ETF配息與填息表現，馮志源指出，00929去年四次調升配息金額，為調升次數最多的高股息ETF，反觀0056、00878與00919則皆曾出現調降。填息速度方面，00929去年12次除息中有11次於當天填息，僅一次歷時7天，整體效率穩居五大高股息ETF之首。這種高配息、高成長且高填息效率的「三高」表現，讓00929在這波多頭行情中展現出極佳的投資效益。