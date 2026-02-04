超商花1元買購物袋雲端發票中百萬　2筆手搖杯消費中大獎

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

財政部今（4）日公告去年11-12月雲端發票百萬獎清冊，共開出30張中獎發票，其中最低消費是民眾在宜蘭超商花1元買購物袋中百萬，另有2位民眾分別在CoCo捷運北車門市、新北市新店區民權路123號50嵐買手搖杯中大獎。

賦稅署指出，這30張百萬雲端發票中「最低消費」來自於宜蘭縣宜蘭市光復路26號7-ELEVEN，民眾消費後發現東西裝不下，加買購物袋出現「1元發票」幸運中大獎。

另外，CoCo都可捷運北車門市（北市中正區忠孝西路1段49號B3，10號販賣店）有民眾花40元買手搖杯飲料中百萬雲端發票；新北市新店區民權路123號50嵐則有民眾花60元買手搖杯飲料消費幸運中百萬。

載具歸戶自動入帳

賦稅署提醒，2025年11-12月期中獎統一發票領獎期間為今年2月6日至5月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對雲端發票專屬獎號碼，亦可對統一發票號碼獎中獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在2026年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，2025年11-12月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自2026年2月6日起自動匯入該指定帳戶。

若未及在2026年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點及領獎時間領獎。該署也鼓勵民眾消費時多使用行動支付並索取雲端發票，響應節能減碳，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。