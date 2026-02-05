00924表現亮眼！美女主播：關鍵就在「篩選成長股」！

財經中心／綜合報導

美股多頭氣盛，美股 ETF 買氣熱絡。其中，復華 S&P500 成長（00924）追蹤之指數於 2024、2025 年表現優於同類型美股市值型指數。財經專家葉芷娟指出，00924 受歡迎主因在於其篩選具有成長動能的成分股陣容，建議投資人在佈局台股之餘，可透過美股 ETF 分散市場風險。

在美股強勢帶動下，美股ETF整體規模已突破2,500億元，受益人數超過74萬人。其中，00924表現突出，受益人一年內增加逾3萬人，規模從50億元翻倍成長至140億元，成為近年成長速度名列前茅的美股ETF。

葉芷娟分析，00924受歡迎主因有二，首先是績效表現亮眼，該ETF追蹤S&P500成長指數，自標普500母池中精選200多家具高營收與獲利成長動能的企業，雖屬大盤衍生指數，但長期報酬表現明顯優於大盤。該指數2025年總報酬率約22.1%，不僅超越標普500指數約5%，表現更勝科技股的那斯達克100指數與FANG+指數。

資料來源：擷取葉芷娟YT

再者，00924的成分股堪稱「美股天團」，不僅囊括輝達、蘋果、亞馬遜、博通等八大科技巨頭，合計權重達55%，輝達單一持股權重更高達13%，為美股市值型ETF之最。此外，成分股亦納入核能、大數據、雲端與金融科技等成長題材，包括美國最大核能供應商星座能源、大數據分析公司Palantir、雲端服務商甲骨文，以及熱門網路券商Robinhood，兼顧產業趨勢與長線成長潛力。

資料來源：擷取葉芷娟YT

針對想參與美股卻擔心進場時機的投資人，葉芷娟建議採取定期定額策略，以每月5,000元投入S&P 500成長指數試算，三年累積投入18萬元後，資產可望成長至約26萬元；五年投入30萬元，有機會累積至48萬元；若持之以恆十年，資產規模可望突破150萬元。這正是透過紀律與時間發揮複利效果，有助於降低短線波動帶來的心理壓力。

資料來源：擷取葉芷娟YT

不過，她也提醒，成長型ETF並非無風險。根據回測資料，S&P500成長指數過去12年中，有9年表現優於大盤，勝率達75%，不過在升息循環初期表現則明顯承壓，主要因資金緊縮對成長股估值產生壓力，但也常成為長線投資人布局時點。

鑒於台股高度集中於台積電，面臨單一市場風險，葉芷娟建議已在台股布局的投資人，應將觸角延伸至全球最強經濟體。00924打包了美股200多家「怪獸級」企業，讓微軟、亞馬遜等龍頭公司幫你日夜不停賺取世界財。將這種具生命力的成長性納入資產組合，能顯著提升投資位階，別讓辛苦錢只會講台語，更要讓它學會賺美金。