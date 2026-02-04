外資回補120億！面板三雄「操作不同調」　大買群創

▲外資今買群創調節友達，進行價差交易。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
不畏美股挫低，今（4）日台股呈現開低走高，站回3萬2千點大關，外資持續回補，單日買超120.66億元，連續兩個交易日站在買方，買超第一名個股為群創（3481）買超張數7萬4219張，賣超前二名分別為彩晶（6116）、友達（2409），賣超張數分別4萬445張、1萬8065張，這反映出外資對面板個股之間進行價差交易。
今日早盤反映美股下挫，台股呈現開低格局，惟記憶體、PCB、低軌衛星等族群展開攻勢下，終場上漲94.45點或漲幅0.29%，以32289.81點作收，總成交金額降至7027.36億。
根據證交所公布三大法人進出資料顯示，外資買超120.66億元，連續兩個交易日站在買方，投信買超53.81億元，連三買，自營商合計賣超16.69億元，其中自行買賣部分買超11.17億元，避險方面賣超27.87億元，三大法人今日合計買超157.78億元。
儘管面板雙虎同步鎖住漲停價位，但外資對於兩檔個股進出不同調，群創居外資單日買超第一名個股，買超7萬4219張，買超第二～五名個股、張數，分別力積電（6770）7萬1080張、中鋼（2002）3萬5685張、旺宏（2337）3萬2186張、凱基金（2883）2萬3022張。
買超第六～十名個股、張數分別景碩（3189）2萬2764張、臻鼎-KY（4958）1萬9025張、定穎投控（3715）1萬8948張、燿華（2367）1萬8213張，以及聯電（2303）1萬5959張。
外資賣超前兩名均為面板股，分別彩晶4萬445張，友達1萬8065張，賣超第三～五名個股、張數，分別為欣興（3037）1萬894張、康舒（6282）9761張、台積電（2330）9645張。
外資賣超賣超第六～十名個股、張數，分別為永光（1711）7257張、金寶（2312）6762張、長興（1717）3140張、明泰（3380）3139張，以及南亞科（2408）2635張。
