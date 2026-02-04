亞泥新城山礦場卡2關鍵　經濟部：依法須補辦環評

▲亞泥花蓮廠。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
經濟部地質調查及礦業管理中心今（4）日表示，依現行礦業法第76條規定，亞泥（1102）新城山礦場屬於應補辦環境影響評估的礦場，須依法完成相關程序。
地礦中心指出，亞泥新城山礦場於1995年10月20日前即已核定礦業用地，但未曾實施環境影響評估，且礦區面積超過2公頃、最近5年平均年產量大於5萬公噸。依礦業法於2023年5月26日修正施行後規定，相關礦場須於施行日起3年內，準用環境影響評估法第5條規定辦理環評，因此新城山礦場依法應補辦環評。
地礦中心說明，亞泥公司已依環境影響評估作業準則第9條規定，於2025年11月7日將環境影響說明書主要內容刊登於環境部「環評開發案論壇」網站，供外界表達意見，並將於2026年2月3日依同準則第15條規定舉行公開會議蒐集意見。後續亞泥公司須將公開會議紀錄及相關意見回應，彙整納入環境影響說明書，送交地礦中心完成程序審查後，再轉送環境部進行審查。
針對亞泥新城山礦場於2025年6月4日發生爆破飛石事件，地礦中心表示，已邀集專家學者組成調查小組，並於同年6月24日公開事件調查報告，7月24日核准亞泥公司所提改善對策報告；同年9月4日也透過由專家學者組成的邊坡監測小組會議，持續追蹤改善措施執行情形，並已將該礦場安全檢查頻率提高至每月1次。
地礦中心強調，未來將持續追蹤亞泥公司改善對策的後續執行情形，並加強安全監督管理，以確保礦場作業安全。
讀者迴響