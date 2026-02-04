亞泥新城山礦場卡2關鍵　經濟部：依法須補辦環評

外資回補120億！面板三雄「操作不同調」 大買群創

不畏美股挫低，今（4）日台股呈現開低走高，站回3萬2千點大關，外資持續回補，單日買超120.66億元，連續兩個交易日站在買方，買超第一名個股為群創（3481）買超張數7萬4219張，賣超前二名分別為彩晶（6116）、友達（2409），賣超張數分別4萬445張、1萬8065張，這反映出外資對面板個股之間進行價差交易。

超商花1元買購物袋雲端發票中百萬 2筆手搖杯消費中大獎

財政部今（4）日公告去年11-12月雲端發票百萬獎清冊，共開出30張中獎發票，其中最低消費是民眾在宜蘭超商花1元買購物袋中百萬，另有2位民眾分別在CoCo捷運北車門市、新北市新店區民權路123號50嵐買手搖杯中大獎。

快訊／花6元外送爽中千萬發票 17名去年11-12月大獎幸運兒一文看

財政部今（4）日公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊，其中有17名幸運兒拿到獎號「97023797」的千萬發票，最低消費僅6元，由外送平台開出。

聯發科去年Q4雙率雙減、每股賺14.39元 全年EPS達66.16元

IC設計大廠聯發科（2454）公布2025年第四季與全年財報。第四季合併營收為新台幣1,501.88億元，季增5.7%、年增8.8%，達公司原先營運目標上緣；稅後淨利230.74億元，季減9.3%、年減3.6%，每股盈餘14.39元。2025年全年合併營收5,959.66億元，年增12.3%，再創歷史新高，全年每股盈餘66.16元。

22檔台股ETF本月除息 一表看4檔年化配息率飆破10%

台股ETF持續發熱，統計2月即將除息的共有22檔台股ETF，共有254萬9929位投資人期待息利雙收，當中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔預估年化配息率超過10%。

快訊／3張加油各中200萬 獎落2縣市

去年11-12月期統一發票200萬元特獎號碼「00507588」有20名幸運兒中大獎，財政部指出，有3張開車加油就中200萬元獎的紀錄，其中2筆獎落台南市，1筆位在高雄市，相當幸運。

東典今起處置強勢收漲停！ 獲利提前開獎「轉虧為盈」

光通訊濾鏡廠東典光電（6588）挟CPO題材點火，雖今（4日）起遭處置，惟股價開低走高，終場以漲停價72.6元作收，股價波動大，被要求提前公布獲利，公司自結去年（2025年）12月單月獲利300萬元，與前一年同期相較轉虧為盈。

股王信驊飆9855元天價逼近萬元 證交所、櫃買系統準備好了

台股股王信驊（5274）挾著全球基板管理控制器（BMC，Baseboard Management Controller）晶片全球市占率獨大的競爭優勢，今（4）日股價來到9855元，距離萬元目標近在咫尺，櫃買中心、證交所交易系統均已調整完畢，5位數的「萬元股」交易撮合沒有問題。

南亞科遭勞長洪申翰親揪缺失 公司：全面檢討改進

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，勞動部部長洪申翰率隊於3日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查，南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，對此南亞科表示，將全面檢討改進。

ABF 載板廠景碩漲停！外資調升3雄目標價 供應吃緊逐月惡化

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄成市場資金競逐標的，景碩（3189）今（4日）率先攻漲停，欣興（3037）、南電（8046）站上400元，上漲逾4%，美系外資調升ABF載板三雄目標價。