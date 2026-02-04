快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

4檔飆股今（4）日遭證交所、櫃買中心明（5）日起「抓去關」，祭出限制交易處置手段，包括2檔低軌衛星概念股、光通訊股與興櫃股王都入列。其中低軌衛星概念股昇達科（3491）雖「只」關6個交易日，自明起一路關到3月2日，但因近30個交易日內曾經遭到處置，被列為20分鐘撮合一次標的。

昇達科今日盤中一度觸及1405元漲停價，再刷掛牌以來新高，終場漲勢小幅收斂，以上漲100元或7.81%、每股1380元作收。

櫃買中心指出，昇達科列注意股後進一步遭列處置股關鍵原因有3：1、最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達112.63%；2、最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達227.4%；3、最近90個營業日起迄兩個營業日最後成交價漲幅達204.29%。

另外，光通訊薄膜濾光片廠統新（6426）遭證交所公告明起至3月4日列入處置股，每5分鐘撮合一次。統新為波若威(3163)等大廠的重要供應商，近期挾AI題材飆漲，但今日以下跌3元或2.29%、每股128元作收。

半導體材料與特用化學股英特磊（IET-KY，4971）近期也挾低軌衛星題材勁揚，今日以上漲9元或2.27%、每股406元作收，遭櫃買中心公告明起處置到3月4日，每5分鐘撮合一次。

此外，興櫃股王漢測最近5個營業日累積之最後加權平均成交價漲幅達52.16%，且最近5個營業日（含當日）累積之最後加權平均成交價漲幅達52.16%，當日加權平均成交價為1858.96元，遭到追加警示，明日起至2月11日列入處置股，共5個營業日受處置，「刑期」較上市上櫃公司短。

櫃買中心指出，各證券商於投資人每日委託買賣漢測單筆達10張或多筆累積達30張以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該興櫃股票時，不在此限。