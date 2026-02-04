我遊輪就業市場大突破　台灣郵輪服務顧問公司完成國際公約認證

▲左起勞氏驗船社陳峻偉、地中海遊輪Erwin Sanchez、地中海遊輪Joe Ryan Rayos、航港局葉協隆局長、台灣遊輪服務顧問公司董事長曾俊鵬、海洋大學許泰文校長、國際物流暨供應鏈協會前理事長劉詩宗。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣作為亞洲第五大遊輪市場，正式迎來人才輸出的關鍵里程碑，台灣遊輪服務顧問公司(TCSC)今(4)日在美福大飯店舉辦「MLC, 2006認證公開說明會」，正式宣布TCSC已通過英國勞氏船級社核發的「船員招募與安置服務(SRPS)」認證，並獲業界巨頭地中海郵輪(MSC Cruises)正式指定為台灣地區海員招募代理，為台灣青年開創接軌國際的高階就業機會。

台灣遊輪市場發展迅速，2025 年來台旅客達到 115萬人次，已超越疫情前水準。然而，台灣過去受限於非聯合國會員等因素，優秀人才難以直接進入國際遊輪服務體系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《國際海事勞工公約》(MLC, 2006)規定，從事海員招募的服務機構必須通過SRPS認證，以確保勞工權益。TCSC董事長曾俊鵬表示，公司歷經近一年的努力，於2025年10月14日成功取得認證，具備合規招募資格，並於同年12月 16日正式獲得地中海郵輪（MSC Cruises）授權。

此舉不僅打破長期以來的就業屏障，更讓台灣在擁有世界第八大商船噸位，之餘，進一步在遊輪人力資源領域展現影響力。

今日活動由交通部航港局、交通部觀光署擔任指導單位，展現政府對遊輪人才培育的高度重視。此外，陽明海運、台灣航業、崴航國際公司，以及阿默公司等產業界指標單位亦紛紛贊助支持，共同見證此重要時刻。

值得關注的是，現場亦吸引多所設有航運管理、觀光休閒及餐飲服務等相關科系的大專院校代表齊聚。校方代表們表示，過去學生在校所學具備優質服務軟實力，但往往缺乏直通國際大型遊輪的合規管道；透過此次TCSC取得認證並與國際遊輪大公司對接，將能為相關科系學生提供一條「畢業即就業、入行即國際」的黃金職涯路徑。

地中海郵輪代表在致詞中亦強調，台灣人才的素質深獲國際肯定。透過TCSC的合規推薦，未來台灣優秀青年將有更多機會登上國際豪華遊輪工作，除了薪資待遇極具競爭力，更能藉由環遊世界的職務特性，拓展跨文化溝通能力與國際視野。

曾俊鵬指出，台灣在貨輪船員的就業市場已相當穩定，但遊輪領域仍有巨大發展空間。TCSC 未來將持續與各級學校及社會大眾推介此優質就業機會，致力於將台灣打造為國際遊輪產業的重要人才供應基地，達成提升人才收入與產業升級的雙贏局面。