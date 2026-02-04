尾牙吃一半「感覺來了」！同事集資買刮刮樂爽中100萬

▲一群參加尾牙的年輕同事突然「感覺來了」，集資買刮刮樂中100萬元。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣彩券公司春節刮刮樂再傳中獎喜訊。新北市永和區成功路「成功戰神彩券行」近日開出「2000萬超級紅包」百萬獎項，中獎者是一群正在參加公司尾牙的年輕同事，合資購買一整本刮刮樂後，幸運刮中100萬元，現場氣氛瞬間沸騰，眾人直呼這頓尾牙「吃得太值得」。

尾牙吃到一半 臨時試手氣先中5000元

根據台彩轉述彩券行的說法，當天一名年輕男子在附近餐廳參加公司尾牙，席間臨時起意前往彩券行試手氣，隨手購買1張「2000萬超級紅包」，沒想到立刻刮中5000元，讓他又驚又喜。

彩券行代理人見狀建議，既然第一張就中獎，加上正逢尾牙、運氣正旺，不妨號召同事一起集資購買整本，拚更大的獎項。該名男子聽後覺得有道理，隨即返回餐廳邀請同事一同參與。

同事合資買整本 刮出百萬大獎

不久後，一群年輕同事一同回到彩券行，合資湊錢選購1本「2000萬超級紅包」，並在店內分頭刮開。刮到一半時，現場突然傳出尖叫聲，其中一張彩券幸運刮出100萬元，讓在場所有人又驚又喜，開心歡呼，直呼這筆獎金成了最難忘的年終收穫。

春節刮刮樂獎項多 中獎消息不斷

台彩指出，今年農曆春節前共推出多款刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」為年度頭獎最高的遊戲，頭獎2000萬元共10個，百萬元獎項達1200個，自發行以來已陸續開出多筆大獎。此次永和彩券行刮出的百萬獎，也再度為春節買氣增添話題。