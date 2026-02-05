ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IEAT晚宴卓榮泰、蔣萬安盛讚公會成就　透露政院北市府合作留住輝達

▲IEAT 2026交流晚宴，前左六起行政院長卓榮泰、公會理事長黃教漳、台北市長蔣萬安與政商領共同祝酒。（圖／記者張佩芬攝）

▲IEAT 2026交流晚宴，前排左六起行政院長卓榮泰、公會理事長黃教漳、台北市長蔣萬安與政商領共同祝酒。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會2026年交流晚宴(IEAT 2026 Gala Dinner)昨(4)晚以高度規格在美福飯店隆重登場，行政院長卓榮泰與台北市長蔣萬安都親自到場致詞，兩人皆盛讚IEAT在經貿、外交與人才培訓等多方面成就；卓榮泰則指出，中央的政策如果沒有地方配合會是寸步難行，去年能讓輝達總部設在台北市，就是最佳的合作經驗。

卓榮泰談到，政府「晶創台灣方案」以3千億預算，奠定台灣未來十年的科技國力，其中，經濟部核定輝達(NVIDIA)「人工智慧創新研發中心計畫」，補助國際知名大廠落腳台灣。輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，內政部也用最快的時間協助解決，與台北市政府合作，把輝達留在台北。這是中央地方徹底合作的成功案例，未來要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

卓榮泰還笑說，排在他前面致詞的蔣萬安，把IEAT的卓越成就都講完了，他感覺蔣萬安有看過他的演講稿。對於IEAT能夠連續70年辦理勞軍，連續50年辦理經貿人才培訓，並與63國191個工商團體結為姐妹會，我國去年經濟成
長率達到8.63%，創下15年新高，出口金額達6407.5億美元，也創歷史新高，IEAT在其中扮演舉足輕重的角色。

IEAT黃教漳理事長致詞時先向政府表達感謝之意，包括近期台美關稅談判所締造的佳績，以及2025年進出口高度成長、創下總值逾1.1兆美元的歷史高點，經濟成長率預估8.63%達15年來最高，這些都是台灣經濟的驕傲，也讓業者對未來充滿信心。

黃教漳表示，IEAT作為產業界代表，去年在各界的支持下繳出亮麗成績，包括年度新增173家會員企業、讓目前遍布全台的6684家會員總數創下24年來新高點，成功落實了IEAT是企業最想加入工商團體首選公會的願景。

公會去年度與國外13個重要工商團體簽訂MOU締結姐妹會、全球已達63國191個姐妹會是國際連結最緊密的工商團體；他也特別提到，IEAT今年將邁入80週年，期許未來繼續攜手各界夥伴，讓台灣站穩國際、再創巔峰。

卓榮泰院長在致詞時提到，IEAT是台灣最具代表性的貿易團體，也是政府與產業溝通的重要橋樑，他感謝公會會員們長年在國際市場打拚，成功讓台灣經濟在世界上佔有一席之地。

卓院長並提及，政府積極營造對企業最有利的經商環境，包括持續推動460億元的「出口供應鏈支持方案」、116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」、啟動產業競爭力輔導團等產業重要政策，並持續匯率穩定與利率適度寬鬆政策外，更將維持物價的穩定，讓台灣在全球經貿舞台上走得更穩、更遠。

蔣萬安致詞時表示，IEAT長期協助政府推動各項經貿政策，是台北市在推動城市經濟發展最緊密的夥伴，特別是在推動數位轉型輔導方面，能精準對接企業的需求，把資源投放在最需要的地方。

他也提到，台北市近年積極部署AI策略，除了Google、Meta外，亞馬遜網路服務、微軟等全球頂尖企業都已有據點落腳台北，全市目前有超過600家AI相關企業，今年更將迎來輝達進駐北士科設立海外總部，期待透過AI供應鏈群聚效應，打造台北市成為全球的「AI Power House」。

昨晚宴會匯聚政界、產業界與國際貴賓超過300人，堪稱政商與國際舞台交會的年度焦點盛會。行政院出席貴賓包括政委陳時中；部會首長包括經濟部長龔明鑫、衛福部長石崇良以及國防部副部長徐斯儉、行政院發言人李慧芝出席，共計5位行政院閣員齊聚一堂。

歷任部會首長亦到場共襄盛舉，以及4位前經濟部長王志剛、何美玥、林義夫、王美花與前法務部長蔡清祥，層峰雲集，氣勢恢弘，同時展現對IEAT的高度重視。

中央與地方政府出席貴賓包括經濟部政務次長江文若、陸委會副主委李麗珍，以及貿易署署長劉威廉、食藥署署長姜志剛、數位發展署署長林俊秀、僑委會副委員長李妍慧。此外，外交部NGO事務江執行長、國際經濟司葉司長、台北市政府陳俊安局長，以及關務署台北、基隆2位關務長亦到場共襄盛舉。

公協會方面，重量級友會領袖齊聚，包括貿協黃志芳董事長、王熙蒙秘書長、邱揮立副秘書長、周秀隆副秘書長，輸出入銀行謝總經理、軍友社簡秘書長、醫策會周執行長，以及台灣省、新北市、高雄市、桃園市等4位進出口公會理事長，共同參與這場年度盛會。

國際貴賓方面，有來自34國、共80位外國貴賓踴躍出席，涵蓋美國、日本、歐洲各國等台灣重要經貿夥伴，駐台使節滿堂，國際交流氛圍熱絡非凡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

