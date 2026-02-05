AMD財報「營收超標」卻單日暴跌17%最慘　分析師突破盲點

▲超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）財報出爐後，雖然營收超標卻大跌17％，有分析師透露原因。

據《MarketWatch》整理，AMD第四季營收達103億美元，乍看優於華爾街預期，卻隱含3.9億美元來自中國的額外貢獻，這筆收入原本未被市場納入模型，也讓投資人重新檢視實際成色，成為股價周三重挫的重要背景。

一次性收入撐數字 分析師質疑真實表現

Bernstein分析師瑞斯剛（Stacy Rasgon）指出，在競爭極度激烈的情況下，若扣掉中國帶來的額外收入，AMD的表現其實僅略高於市場門檻，與外界期待仍有落差，這種落差讓人感到困惑。

Mizuho交易部門分析師喬丹・克萊恩（Jordan Klein）也直言，市場原先期待的是明顯的大幅超越預期，但排除這筆一次性收入後，資料中心業務甚至未達華爾街標準，自然難以滿足投資人胃口。

成本升溫加劇疑慮 AI布局仍待驗證

除了營收結構，急速攀升的營業費用同樣壓力不小。瑞斯剛認為，在整體執行力表現普通的前提下，成本不斷拉高已讓市場逐漸失去耐心，與其反覆給出過度樂觀的指引，不如提供更貼近現實的財測。

他也提醒，AMD在AI題材中估值偏高，但競爭力仍有待市場驗證。儘管公司宣稱將於第三季與OpenAI合作，並量產Instinct MI455加速器，但摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）坦言，對AI業務的確定性仍持保留態度。

MI455與Helios成關鍵 執行力決定股價去向

摩爾指出，他對新一代GPU與首款機架級系統Helios抱持高度期待，目前外界回饋也偏正面，但多數期待仍來自AMD自身說法，客戶尚未全面驗證實際效能；美銀分析師阿里亞（Vivek Arya）則提醒，Helios對AMD而言是高風險測試，輝達先前推出類似方案也曾遇到不小挑戰。

摩爾認為，股價能否回穩，取決於MI455與機架級產品的量產與交付是否順利。他仍看好AI硬體投資動能持續，但也強調，隨著輝達與各式客製化晶片快速搶市，AMD必須在明年端出具競爭力的產品，才能穩住自身位置。