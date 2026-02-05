ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AMD財報「營收超標」卻單日暴跌17%最慘　分析師突破盲點

▲超微,AMD,蘇姿丰。（圖／路透）

▲超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）財報出爐後，雖然營收超標卻大跌17％，有分析師透露原因。

據《MarketWatch》整理，AMD第四季營收達103億美元，乍看優於華爾街預期，卻隱含3.9億美元來自中國的額外貢獻，這筆收入原本未被市場納入模型，也讓投資人重新檢視實際成色，成為股價周三重挫的重要背景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一次性收入撐數字　分析師質疑真實表現
Bernstein分析師瑞斯剛（Stacy Rasgon）指出，在競爭極度激烈的情況下，若扣掉中國帶來的額外收入，AMD的表現其實僅略高於市場門檻，與外界期待仍有落差，這種落差讓人感到困惑。

▲▼AMD首款7奈米GPU，AMD總裁暨執行長蘇姿丰。（圖／業者提供）

▲超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／ETtoday資料照）

Mizuho交易部門分析師喬丹・克萊恩（Jordan Klein）也直言，市場原先期待的是明顯的大幅超越預期，但排除這筆一次性收入後，資料中心業務甚至未達華爾街標準，自然難以滿足投資人胃口。

成本升溫加劇疑慮　AI布局仍待驗證
除了營收結構，急速攀升的營業費用同樣壓力不小。瑞斯剛認為，在整體執行力表現普通的前提下，成本不斷拉高已讓市場逐漸失去耐心，與其反覆給出過度樂觀的指引，不如提供更貼近現實的財測。

他也提醒，AMD在AI題材中估值偏高，但競爭力仍有待市場驗證。儘管公司宣稱將於第三季與OpenAI合作，並量產Instinct MI455加速器，但摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）坦言，對AI業務的確定性仍持保留態度。

▲▼超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

▲超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透）

MI455與Helios成關鍵　執行力決定股價去向
摩爾指出，他對新一代GPU與首款機架級系統Helios抱持高度期待，目前外界回饋也偏正面，但多數期待仍來自AMD自身說法，客戶尚未全面驗證實際效能；美銀分析師阿里亞（Vivek Arya）則提醒，Helios對AMD而言是高風險測試，輝達先前推出類似方案也曾遇到不小挑戰。

摩爾認為，股價能否回穩，取決於MI455與機架級產品的量產與交付是否順利。他仍看好AI硬體投資動能持續，但也強調，隨著輝達與各式客製化晶片快速搶市，AMD必須在明年端出具競爭力的產品，才能穩住自身位置。

關鍵字： AMD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

推薦閱讀

外資回補120億！面板三雄「操作不同調」　大買群創

外資回補120億！面板三雄「操作不同調」　大買群創

不畏美股挫低，今（4）日台股呈現開低走高，站回3萬2千點大關，外資持續回補，單日買超120.66億元，連續兩個交易日站在買方，買超第一名個股為群創（3481）買超張數7萬4219張，賣超前二名分別為彩晶（6116）、友達（2409），賣超張數分別4萬445張、1萬8065張，這反映出外資對面板個股之間進行價差交易。

2026-02-04 17:51
超商花1元買購物袋雲端發票中百萬　2筆手搖杯消費中大獎

超商花1元買購物袋雲端發票中百萬　2筆手搖杯消費中大獎

財政部今（4）日公告去年11-12月雲端發票百萬獎清冊，共開出30張中獎發票，其中最低消費是民眾在宜蘭超商花1元買購物袋中百萬，另有2位民眾分別在CoCo捷運北車門市、新北市新店區民權路123號50嵐買手搖杯中大獎。

2026-02-04 17:23
快訊／花6元外送爽中千萬發票　17名去年11-12月大獎幸運兒一文看

快訊／花6元外送爽中千萬發票　17名去年11-12月大獎幸運兒一文看

財政部今（4）日公布去年11、12月期統一發票百萬元以上中獎清冊，其中有17名幸運兒拿到獎號「97023797」的千萬發票，最低消費僅6元，由外送平台開出。

2026-02-04 16:41
聯發科去年Q4雙率雙減、每股賺14.39元　全年EPS達66.16元

聯發科去年Q4雙率雙減、每股賺14.39元　全年EPS達66.16元

IC設計大廠聯發科（2454）公布2025年第四季與全年財報。第四季合併營收為新台幣1,501.88億元，季增5.7%、年增8.8%，達公司原先營運目標上緣；稅後淨利230.74億元，季減9.3%、年減3.6%，每股盈餘14.39元。2025年全年合併營收5,959.66億元，年增12.3%，再創歷史新高，全年每股盈餘66.16元。

2026-02-04 16:30
22檔台股ETF本月除息　一表看4檔年化配息率飆破10%

22檔台股ETF本月除息　一表看4檔年化配息率飆破10%

台股ETF持續發熱，統計2月即將除息的共有22檔台股ETF，共有254萬9929位投資人期待息利雙收，當中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔預估年化配息率超過10%。

2026-02-04 14:39
快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

去年11-12月期統一發票200萬元特獎號碼「00507588」有20名幸運兒中大獎，財政部指出，有3張開車加油就中200萬元獎的紀錄，其中2筆獎落台南市，1筆位在高雄市，相當幸運。

2026-02-04 16:52
東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

光通訊濾鏡廠東典光電（6588）挟CPO題材點火，雖今（4日）起遭處置，惟股價開低走高，終場以漲停價72.6元作收，股價波動大，被要求提前公布獲利，公司自結去年（2025年）12月單月獲利300萬元，與前一年同期相較轉虧為盈。

2026-02-04 15:14
股王信驊飆9855元天價逼近萬元　證交所、櫃買系統準備好了

股王信驊飆9855元天價逼近萬元　證交所、櫃買系統準備好了

台股股王信驊（5274）挾著全球基板管理控制器（BMC，Baseboard Management Controller）晶片全球市占率獨大的競爭優勢，今（4）日股價來到9855元，距離萬元目標近在咫尺，櫃買中心、證交所交易系統均已調整完畢，5位數的「萬元股」交易撮合沒有問題。

2026-02-04 12:09
南亞科遭勞長洪申翰親揪缺失　公司：全面檢討改進

南亞科遭勞長洪申翰親揪缺失　公司：全面檢討改進

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，勞動部部長洪申翰率隊於3日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查，南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，對此南亞科表示，將全面檢討改進。

2026-02-04 12:23
ABF 載板廠景碩漲停！外資調升3雄目標價　供應吃緊逐月惡化

ABF 載板廠景碩漲停！外資調升3雄目標價　供應吃緊逐月惡化

隨著AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板產業供應吃緊情況將逐月加劇，ABF載板三雄成市場資金競逐標的，景碩（3189）今（4日）率先攻漲停，欣興（3037）、南電（8046）站上400元，上漲逾4%，美系外資調升ABF載板三雄目標價。

2026-02-04 12:07

讀者迴響

熱門新聞

保全月領4萬「每天工時12小時」！1原因不敢離職

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

IEAT晚宴卓榮泰、蔣萬安盛讚公會成就　透露政院北市府合作留住輝達

快訊／4檔飆股「抓去關」新名單　昇達科明起20分鐘撮合一次

被動元件迎來上升循環　AI價量雙增

尾牙吃一半「感覺來了」！同事集資買刮刮樂中100萬

超商花1元買購物袋雲端發票中百萬　2筆手搖杯消費中大獎

新台幣改版「假照片瘋傳」！央行澄清

快訊／花6元外送爽中千萬發票　17名去年11-12月大獎幸運兒一文看

外資回補120億！面板三雄「操作不同調」　大買群創

AMD「營收超標」卻單日暴跌17%最慘　分析師突破盲點

玻纖布3檔「愈關愈大尾」　德宏強勢亮燈！台玻、建榮漲半根

威剛1月營收年增2倍衝84.12億元　再刷歷史新高

重電族群逐步站上全球戰略高地

快訊／去年11-12月發票誕生17名千萬幸運兒　有人花23元就中大獎

00929相關配置受關注

「群創利多」不僅低軌衛星　還有一個成效優

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366