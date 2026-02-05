ARM財測不如預期　盤後重挫近9%

▲安謀（ARM-US）公布最新財報，財測不如預期導致盤後大跌。（圖／Arm提供）

記者葉國吏／綜合報導

晶片設計商安謀（ARM-US）公布最新財報，授權營收未達華爾街期待、財測無法為AI投資人帶來驚喜，拖累股價盤後一度大跌近9%。

晶片設計商安謀（ARM-US）最新財報出爐，市場反應卻偏空。公司上季授權營收略低於預期，顯示客戶未來採用動能不如想像，再加上第 4 季財測未能點燃 AI 題材熱情，讓投資人失望，盤後股價重挫，跌幅一度接近 9%。

財測優於均值卻不到高標 市場失望

安謀釋出的第4季財測，預估營收為 14.7 億美元，優於分析師平均預期的14億美元，調整後每股盈餘為 58 美分，也高於預估的 56 美分。不過，營收未能觸及市場期待的高標區間 15 億美元，使得利多不夠有力，盤後股價仍下挫逾5%，今年以來累計跌幅約 4%。

▲Arm股價盤後一度大跌近9%。（圖／Arm提供）

市場反應偏冷，反映投資人對 AI 相關公司的門檻明顯拉高。儘管安謀在 AI 資料中心支出中的角色愈來愈吃重，也有助穩固其在智慧手機市場的長期優勢，但在 AI 真正轉化為可觀獲利之前，投資人耐心有限。

AI題材嚴格檢驗 產業逆風同步放大

安謀執行長雷內．哈斯（Rene Haas）表示，實際需求，尤其是資料中心市場，確實高於原先預期。不過，他選擇避免提出過於籠統的長期成長藍圖，而是維持保守策略，專注在可落地的短中期目標。在他的帶領下，安謀正加速轉型，朝向更完整的半導體業者邁進，藉此提升單一產品的價值與收費空間，並預期兩年內資料中心客戶將成為最大市場。

分析師指出，安謀股價走弱，也與整體產業氛圍有關。晶片商超微（AMD-US）即便給出優於預期的財測，股價仍單日暴跌 17%；高通（Qualcomm，QCOM-US）同日警告記憶體供應吃緊恐衝擊手機銷售。Summit Insights 分析師陳金凱（Kinngai Chan）直言，授權營收未達標，加上手機市場承壓，已成安謀短期內難以忽視的逆風。